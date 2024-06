Juan Son publicó un video en su cuenta oficial de TikTok criticando severamente a su ex grupo Porter por el uso de ideas y canciones presuntamente compuestas por él. En la publicación de poco más de nueve minutos, el cantante tapatío explicó que durante su estancia en la banda escribió todas las canciones e incluso en algunas también compuso la música. Porter tiene otros cuatro discos, entre LPs y EPs, publicados tras la salida de Juan Carlos, sin embargo, algunos hits de su etapa inicial siguen siendo cantados y coreados en sus conciertos.

La única respuesta de Porter ha sido la publicación de Fer Huerta, guitarrista de la banda, quien a través de una historia de Instagram subió una foto con algunos otros integrantes de la banda haciendo una pose histriónica de sorpresa. La foto iba acompañada del siguiente texto: "Nosotros al enterarnos que el innombrable quiere llamar la atención... (as usually)" haciendo clara referencia a los últimos piensos publicados por Juan Son. No ha habido comunicación oficial de Porter ya como grupo.

Sin embargo, entre las respuestas al video de Juan Son hay una del propietario del perfil que podría poner en peligro el uso de las canciones. Pues Juan Carlos asegura haber registrado todas sus creaciones y amenaza con bloquearlas de su reproducción e interpretación a la banda , en caso de que la discusión siga. Por supuesto, estas hipotéticas canciones se remontan a los inicios de la banda, en donde se encuentran algunos grandes himnos de Porter.

¿Cuáles canciones prohibiría Juan Son a Porter?

Las obras que podrían dejar de ser tocadas son las siguientes

Del EP "Donde los Ponys Pastan":

Espiral

No te encuentro

Daphne

Del LP "Atemahawke"

Vaquero Galáctico

Host of a Ghost

Ana Paula (Viaje al 113)

Xoloitzcuintle Chicloso

Entre estas canciones se encuentran tres de las cinco más reproducidas en YouTubeMusic y Spotify.

