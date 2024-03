¿Por qué anunció su retiro la botarga del Doctor Simi?

Se va un grande. La botarga del Doctor Simi ha anunciado su adiós indefinido a los escenarios. A través de sus redes sociales, se hizo el anuncio de su retiro, tal como lo ha hecho todo gran artista o celebridad.

En el anuncio no se dieron más detalles de los planes del Doctor Simi. La figura principal se sintió agradecido por los buenos momentos vividos en conciertos en compañía de las mejores personalidades del entretenimiento.

"Como saben (...) he sido lanzado de aquí para allá" declaró. Pero no todo ha sido jolgorio. También recordó los malos momentos: "He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor de mí".

El anuncio ha tomado por sorpresa a los usuarios de las redes sociales quienes, entre confusión y tristeza, viven la partida de esta figura mexicana. El ascenso fue meteórico; desde que el peluche lo levantó la cantante Aurora, el Doctor Simi no bajó de la élite musical, ¿lo volveremos a ver?

