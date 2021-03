Por agresiones constantes, museo de San Antonio retira figura de Trump

La administración del Museo de Cera de Louise Tussauds en San Antonio, Texas (Estados Unidos) ha decidido retirar una de las atracciones estelares, la estatua del expresidente estadounidense Donald Trump, cuya popularidad se había incrementado considerablemente entre visitantes recientemente.

Dicha decisión obedece a que la figura de cera se había convertido en el blanco de algunos visitantes que aprovechaban la oportunidad para golpearla durante sus recorridos y que, a decir del museo, los daños ya comenzaban a notarse sobre todo en el rostro de Trump, por lo que finalmente fue removida de sus salas, señala.

La réplica del exmandatario que fue puesta en resguardo llevaba cuatro años como parte de su exposición permanente, según reporta el medio local San Antonio Express y que recoge declaraciones del gerente del lugar, Clay Stewart, quien apunta que, en el caso de figuras de políticos, las agresiones pueden convertirse en un inconveniente, aunque los arañazos y golpes en la réplica del museo no tienen precedentes.

Stewart señala además, que la figura de Trump ya había sido reubicada anteriormente en el lobby para mantenerla a la vista del personal, sin embargo, esto no impidió que los visitantes desquitaran su ira en esta pieza por sus políticas y administración. Esta no sería la primera ocasión en que esta cadena toma decisiones con respecto a figuras de Donald Trump, sin embargo, este retiro no es parte de alguna intervención directa para manifestar su repudio por él y sus políticas, sino por cuestiones de seguridad de su inventario.