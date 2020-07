Pop global de la mano de Faz

Las hermanas Ana Victoria y Regina Faz son una dupla musical emergente que toma los sonidos globales del pop para adaptarlos a su esencia sonora. A través del dancehall y el tropical house, las cantautoras y actrices presentan su sencillo “De salida”, tema de su autoría bajo la producción de Stefano Vieni, quien ha estado detrás de exitosos proyectos como el de Danna Paola, Reik y Carlos Rivera, entre otros.

“Llevamos estudiando cosas de la industria desde que teníamos siete y nueve años. Entonces, hace como un año, Stefano Vieni, nuestro productor, me escribió y me dijo que fuera a su estudio a platicar, le presenté a mi hermana Ana Victoria y él nos propuso hacer un dúo y presentar algo nuevo”, anota Regina.

“Empezamos a componer y ‘De salida’ fue creada por relaciones que estábamos viviendo Ana Victoria y yo en el pasado, o sentimientos que simplemente queríamos expresar. En una sesión con Jorge Vélez y Alex Guillen salió el tema y nuestro productor también se encargó de explotarlo a su máxima potencia”.

Ana Victoria explica que aunque son jóvenes, también tienen mucho por expresar y decir a través de sus canciones. “Como que mucha gente cree que a los jóvenes no nos pasa nada y que vivimos como en una fantasía, pero realmente pasamos por muchas cosas y muchas muy fuertes. Y es justo lo que queremos hacer Regina y yo con nuestra música, queremos que la gente se pueda identificar y que vean (que su música) tiene un significado más allá de lo superficial y de todo lo que llevamos escuchando por mucho tiempo”.

Sobre trabajar juntas, más allá de la relación familiar, dice Regina que desde niñas han hecho equipo. “Ahora puede llegar a ser un poco difícil porque a veces no sabemos separar lo personal de lo profesional, pero realmente aprendes mucho, mi hermana me da cosas que yo no tengo y viceversa, y creo que nos complementamos muy bien”.

Faz también quiere demostrar que el talento nacional como el de ellas, tiene un estilo global. “‘De salida’ es una canción pop con tropical house y dancehall, sonidos europeos y súper noventeros que ahorita están muy presentes en la música y nos encantan, pero también nos gusta fusionar géneros”, dice Regina quien comparte que por lo pronto estarán lazando sencillo por sencillo pensando después en un EP, apostando por ahora por la promoción digital para llegar lo más lejos posible.