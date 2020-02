"Pirámide 1",  lo más reciente de Lasser Drakar

El proyecto del músico y DJ mexicano Emilio Acevedo, Lasser Drakar, estrenó a finales del año pasado el álbum “Pirámide 1”, del cual se desprende el primer sencillo y videoclip “Battle Star”, disponible en YouTube y plataformas digitales. En entrevista, detalla: “Para la música electrónica no hay tiempo, y las canciones de este disco estuvieron esperando enlatadas desde 2001 a 2004. Entonces, estoy contento de que estén pasando cosas”.

El músico, quien también es integrante de Titán y María Daniela y Su Sonido Lasser, destaca que reencontrarse con estas canciones ha sido un proceso que ha disfrutado porque para su oídos, como él lo refiere, los temas no han pasado de moda, se escuchan frescos, “por algo los tuve tanto tiempo guardados, como que quería encontrar un momento, principalmente, donde yo supiera mezclar mejor, porque la producción ya estaba terminada, de hecho no cambié casi nada, más que sustituir algunos samplers porque me podría haber metido en problemas, porque había samplers de películas como ‘Blade Runner’, ‘Tron’ y ‘Star Wars’. Entonces, eso fue lo único que cambié”.

Que Emilio esté ahora promoviendo este material, también tiene que ver con el impulso que le dio Rebolledo, uno de los creativos mexicanos más influyentes en el circuito de la electrónica en México, a través de la plataforma Hippie Dance, donde promueve el talento nacional emergente y consolidado, explica Acevedo. Por ejemplo, hay mucha propuesta regiomontana en este estilo sonoro que está marcando tendencia en la electrónica.

“Él fue el de la idea, y al escuchar las viejas canciones, e imaginármelas en un disco, pues me prendí, son canciones a las que les tengo mucho cariño y que además, se parecen mucho a lo que estoy haciendo ahorita. Uno no cambia radicalmente de gustos, ni nada, pero eso nuevo ya vendrá a su tiempo, ahora le quiero dar espacio a este disco y ya después llegará ‘Pirámide 4’, me saltaré otras pirámides, o a lo mejor le pongo otro nombre, pero estoy como con muchas cosas nuevas que de momento no tengo idea cómo las voy a sacar, espero no me duren tanto tiempo escondidas en el baúl”.

Reactiva su fuego

La pasión de Emilio para su proyecto Lasser Drakar fue la búsqueda de un sonido House que sonara más “galáctico y sucio”; los experimentos fueron de la cumbia electrónica al hip hop bizarro y muy electrónico, hasta algo de drum and bass primitivo, según explica sobre las motivaciones que tiene como músico.

Y a raíz de la salida del material, Emilio ya ha realizado varios shows, “yo ya tengo bien montado lo que sería un live set, así que eso es una de las cosas que provocó este disco”, puesto que la idea también es que ahora él pueda moverse en festivales.

