El escándalo por el divorcio entre la artista internacional Shakira y el ahora ex jugador Piqué parece no tener fin. Desde que se dio a conocer la noticia de su separación cada semana hay más novedades, nuevos arreglos, especulaciones y escándalos alrededor de la ex pareja.

Hace unas horas un video de la cantante haciendo una supuesta seña obscena a su ex pareja en medio de un partido de su hijo; pero ahora es reflector se enfoca en la nueva pareja de Piqué, Clara Chía.

La vida de Chía se ha vuelto relevante desde que se dio a conocer públicamente su relación con el ex jugador. A sus 23 años ya es víctima del escrutinio público.

La prensa la persigue por todos lados y esto está incomodando a los empleados de Kosmos, la empresa de Piqué donde Clara Chía Martí trabaja.

¿Por qué Clara Chía Martí cansó a todos en Kosmos?

Antes de que se conociera que Clara Chía Martí estaba en pareja con Piqué, su trato en Kosmos era "normal", pero una vez que se conoció la noticia, la joven comenzó a cambiar su actitud dentro de la empresa.

Al parecer la joven está viviendo de ciertos privilegios de los cuales antes no contaba y que ahora es muy cotidiano.

Al parecer Clara Chía Martí está trabajando desde su casa para no ser acosada por la prensa internacional. Esta situación causó mucho enojo en los empleados de Kosmos, ya que consideran que eso es un privilegio sin fundamentos, y están cansados de lo que está pasando.

Sin embargo, los empleados de Kosmos no han manifestado su enojo en la empresa, ya que Clara Chía Martí es la pareja de Gerard Piqué, es decir, el jefe. Incluso se dicen que los trabajadores de Kosmos prefieren más a Shakira, ya que la colombiana no interfería tanto en el clima de trabajo de la empresa.

