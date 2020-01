Piden a Harry Styles no presentarse en show previo a Super Bowl LIV

Harry Styles fue invitado para estar en el show previo al Super Bowl LIV, pero fans del exOne Direction le han pedido inesperadamente que no asista al máximo evento de la NFL.

El intérprete de "Adore You" y "Lights Up" llevará su música al evento "Planet Pepsi Zero Sugar", dicho espectáculo se ofrece previo al juego de futbol americano profesional, sin embargo la fama que ha conseguido el nacido en Reino Unido es tan amplia que la comunidad LGBT entre otras, que han sido discriminadas por la liga, le piden no acudir.

Con el hashtag #harrybackout, fans de uno de los íconos de la comunidad gay, le han pedido que renuncie a su contrato porque acusan a la NFL de diversos actos racistas que van en contra a su apoyo a los grupos "marginados" que él apoya desde el inicio de su carrera tanto con la boy band y en su etapa de solista.

Pero por otro lado, hay muchos que también le piden a Harry no hacer caso de esto, ya que confían en su profesionalismo y que a pesar de que el actuará antes del gran evento de los pases y las tacleadas, lo hará para una empresa totalmente desligada de la Liga Nacional de Futbol (NFL) como lo es la refresquera.

La polémica se abrió en redes sociales, y a pesar que el famoso cantante no se ha pronunciado a esto, todo sigue su curso para que Harry Styles salga el próximo 31 de enero del 2020.

jb