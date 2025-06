Phineas y Ferb vuelven para una nueva temporada, ¿qué pasó con sus actores de voz?

Después de una década fuera del aire, la exitosa serie animada Phineas and Ferb vuelve con una nueva temporada que trae de regreso a sus icónicos personajes y voces originales. El jueves 5 de junio de 2025 se estrenaron los primeros dos capítulos por Disney Channel y Disney XD en Estados Unidos. Desde el viernes 6, todos los episodios estarán disponibles en Disney+, de acuerdo con información publicada por People.

La producción, creada por Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, se emitió por primera vez entre 2007 y 2015, acumulando un total de 137 capítulos a lo largo de cuatro temporadas. En enero de 2023, Disney anunció oficialmente el regreso de la serie con 40 nuevos episodios, reactivando una franquicia que mantuvo una sólida base de admiradores durante años.

La historia sigue las vacaciones de verano de Phineas Flynn y Ferb Fletcher, dos hermanastros que, cada día, crean extravagantes inventos en su patio trasero. Mientras su hermana Candace intenta hacer que su madre los descubra, su mascota Perry el Ornitorrinco lleva una doble vida como agente secreto enfrentándose al malvado Dr. Doofenshmirtz. Todos los actores principales de voz han regresado para esta nueva etapa.

¿Quiénes vuelven a interpretar a sus personajes?

Vincent Martella, quien nuevamente presta su voz a Phineas Flynn, ha trabajado en diversas producciones desde el fin de la serie, incluyendo filmes animados como Batman: Under the Red Hood (2010) y Batman: Death in the Family (2020), además de su participación en The Walking Dead. También fue parte del reparto de voz en Everybody Still Hates Chris y en los videojuegos Final Fantasy XIII. En la Comic Con de Nueva York 2024, Martella comentó:

“Aunque siempre hubo rumores del regreso, no creí que se concretaría”.

El actor británico Thomas Brodie-Sangster, voz de Ferb, ha aparecido en producciones destacadas como Star Wars: The Force Awakens y la saga The Maze Runner. En televisión, formó parte de series como The Queen’s Gambit, Godless y Wolf Hall. En junio de 2024, contrajo matrimonio con Talulah Riley, a quien conoció en el set de Pistols.

Por su parte, Ashley Tisdale, quien da vida a Candace, ha desarrollado su carrera en múltiples direcciones. Actuó en la serie Carol’s Second Act (2019), y en 2022 lanzó su línea de bienestar Being Frenshe, que amplió con una gama de productos para el cabello a inicios de 2025. Es madre de dos hijas, Jupiter (nacida en 2021) y Emerson (2024). En una entrevista con People, reveló:

“Mi hija mayor sabe que participo en la serie, pero aún no ha visto los episodios por estar dirigidos a un público mayor”.

Dee Bradley Baker, quien continúa interpretando a Perry el Ornitorrinco, ha seguido activo en el mundo del doblaje. Desde 2015 ha trabajado en franquicias como Star Wars, Gremlins, SpongeBob SquarePants y Scooby-Doo. En 2021 retomó su papel como Olmec en el reinicio de Legends of the Hidden Temple en The CW.

El también cocreador Dan Povenmire retoma su rol como la voz del excéntrico villano Dr. Heinz Doofenshmirtz. En declaraciones a Variety, compartidas por People, expresó:

“Ver cómo generaciones completas conectan con estos personajes ha sido el mayor logro de mi carrera”.

Povenmire ha seguido interpretando a Doofenshmirtz en otras series animadas como Milo Murphy’s Law y Hamster and Gretel.

Finalmente, Alyson Stoner, quien regresa como Isabella Garcia-Shapiro, ha diversificado su carrera en medios y bienestar. En 2023 condujo el pódcast Dear Hollywood y participó en el documental Child Star (2024), dirigido por Demi Lovato. Además, es cofundadora de la plataforma de salud mental Movement Genius, y en agosto de 2025 lanzará sus memorias tituladas Semi-Well-Adjusted Despite Literally Everything, según reporta People.

