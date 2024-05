El Temerario Mayor bloqueó a Mariana Seoane por esta razón

Mariana Seoane asegura que Adolfo Ángel Alba, "el Temerario Mayor", la bloqueó de WhatsApp, pese a que llevan una excelente relación desde que terminaron su noviazgo, pues tal parece que el músico se molestó con la cantante por revelar públicamente la canción que le dedicó hace años.

La también actriz confesó recientemente que el tema "Sé que te amo", lanzado en el 2002 por Los Temerarios, fue escrita para ella, a propósito de que el sencillo acaba de ser remasterizado.

Y aunque Seoane habló muy orgullosa de la canción que un día le fue dedicada, al Temerario no le pareció nada bien que reviviera parte de su historia de amor.

Así lo consideró Mariana, pues en una entrevista con "Venga la alegría" habló de que ese fue el motivo por el que la bloqueó:

"Sacaron remasterizada la canción y pues dije la verdad, la verdad es la verdad, él me la escribió a mí y ya no me contesta los WhatsApp, a lo mejor no le gustó que dijera eso" .

Despreocupada, la actriz aseguró que no le importa si Adolfo se molestó con ella, pues no dijo mentiras. "Me da igual, la verdad..., la verdad es la verdad, me da igual que se moleste, yo no tengo ninguna relación más que de amor, de agradecimiento y buenos recuerdos de lo que fue mi relación con él ", sentenció.

La cantante de "Me equivoqué" dijo que su comentario no tendría por qué causar una diferencia entre el músico y su actual esposa, Priscila Camacho, debido a que no tiene un interés presente por Adolfo, por lo que le envió este mensaje a su expareja:

"Si él está feliz, que goce, que disfrute, le deseo lo mejor y bueno, si le molesta, pues que le diga que se la hizo a ella, invéntale que es nueva, está en tu disco ´Una lágrima no basta´ (2002), me la hiciste a mí".

En entrevista con Yordi Rosado, Mariana recordó que Adolfo Ángel ya había demostrado gran interés en conocerla, a través de Arleth Terán, la amiga que tenían en común. Sin embargo, ella le pidió a la actriz que no intercediera por él, ya que no se sentía atraída por él y no tenía ningún interés por tratarlo.

Sin embargo, el músico se dio cita en un restaurante en el que Mariana, su mamá, Arleth y Aitor Iturrioz se encontraban después de asistir al concierto que Elton John ofreció en el Castillo de Chapultepec.

"Ya cuando vamos a llegar al lugar me dice Arleth: 'Carnalita, no te vayas a enojar, pero es que le dije a Adolfo que íbamos a estar aquí y va a venir', le dije: '¿Sabes qué?, que se siente junto a ti, yo para nada quiero hablar con ese tipo'".

Pero el músico, firme en cumplir su meta, se sentó al lado de Mariana que, en principio, trató de ignorarlo y darle la espalda, por lo que él se puso a conversar con la madre de esa, la señora Stella García, con quien emprendió una conversación muy profunda a la que después trató de integrarse la cantante.

"Empezó a platicar con mi mamá cosas tan interesantes, que yo ya no quería hablar con mis amigos pe*******s, o sea ya quería meterme a la conversación", rememoró.

Fue así que, al conocerlo un poco más y al sonrojarse cuando la halagó por la bella sonrisa que tenía, que Mariana se enamoró de Adolfo, con quien emprendió una apasionada relación de un año, hasta que se percató que el músico le era infiel con Gabriela Ghilino, la modelo que ella misma había aconsejado al Temerario que contratara para aparecer en uno de sus clips musicales.

"Me enamoré como una loca, con él que me hubiera casado, fue hermoso, pero la relación terminó porque me cuerneó divinamente con Gaby, su mujer después, la mamá de su primer hijo, yo sufrí como un perro, pero ya lo perdoné" finalizó.



