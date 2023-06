Luego de que el pasado 31 de mayo se estrenara la "Music Sessions #55" de Bizarrap con Peso Pluma, el cantante jalisciense conquistó los primeros dos lugares dentro del Top 50 Global de Spotify.

Por medio del sitio de la plataforma de música, se observa que el más reciente sencillo del DJ con el cantante se posiciona en el número uno, como la más reproducida a nival global. Asimismo, se ve a la canción "Ella Baila Sola" del mismo intérprete en el segundo puesto, seguido por "Where She Goes" de Bad Bunny, "La Bebé" de Yng Lvcas con Peso Pluma y "unx100to" de Bad Bunny con Grupo Frontera.

En la primera hora de haberse subido, la canción superó las 3.2 millones de visualizaciones en YouTube.

No obstante, actualmente cuenta con más de 34 millones de visualizaciones. La canción fue compuesta por Gonzalo Julián Conde, Hassan Emilio Kabande Laija y Santiago Alvarado, nombres reales de los artistas.

¿De qué trata la "Session 55" de Bizarrap y Peso Pluma?

La canción mezcla los corridos con música electrónica y en ella, Peso Pluma incluye frases que se emplean en la jerga mexicana: "plebitas", "pistear", "morritas", "compa", "puro fierro". Además, retrata la vida de lujos que lleva el cantante de 23 años de edad, quien es originario de Zapopan, Jalisco.

La canción que habla de despecho, hace referencia a una ruptura amorosa y hasta ahora se desconoce si el cantante se la habría dedicado a alguna de sus exparejas, como hiciera Shakira en lo que sus fans catalogaron como "una tiradera".

La canción de más de tres minutos de duración también hace referencia al reloj que utiliza el cantante de corridos tumbados: un Patek Phillipe, cuyo costo es hasta de 99 mil dólares. Además de las joyas que usualmente utiliza, como una cadena de diamantes de la que pende un Spider-Man como dije.

FS