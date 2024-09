El pasado jueves 19 de septiembre se reportó la detención de Mario Alexander 'N', alias “El Piyi”, en Culiacán, Sinaloa, quien es un importante miembro del Cártel de Sinaloa y jefe de sicarios del grupo conocido como “Los Chapitos”.

Tras su detención, se reveló que lo poco que se conoce de “El Piyi” es por los corridos y canciones que diversos artistas le componen, entre los que destaca el cantante jalisciense Peso Pluma.

¿Qué dice la canción de Peso Pluma que habla del “Piyi”?

Peso Pluma actualmente sobresale en la industria musical, recientemente lanzó su disco “Exodo” en donde varias canciones han ocasionado controversia por sus letras, como es el caso de la “LA PEOPLE II” en colaboración con Tito Double P, Joel De La P, en la cual menciona a “El Piyi”.

En la “LA PEOPLE II” se menciona a “‘El Piyi’ y ‘El 27’ en el contexto de enfrentamientos armados.

“A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento, ni modo así es esto, recuerden y atentos, saben que, se pueden abrir, esas rejas de acero 27 y Piyi cuídenme el terreno a la familia y a los viejos” , cabe destacar que el 27 es el número designado a este criminal.

En el video de la Doble P, destacan hombres encapuchados y muchos lujos, la letra habla sobre una realidad violenta en la lucha de territorios y lo que podría ser una pelea constante entre cárteles rivales.

Además, en el video musical hay una parte en donde la Doble P da un discurso sobre la importancia de la familia y menciona que: “La familia son aquellas personas que están en tu vida, que también te quieren en la suya. La familia son aquellas personas que darían todo por verte sonreír, que te amaran sin importar nada”.

Ahora que “El Piyi” ha sido detenido, la relación entre el narcotráfico y los corridos tumbados se vuelve más presente en la industria musical, lo que ha generado preocupación entre los seguidores de Peso Pluma, puesto que sus canciones tocan temas sensibles y peligrosos, que alarman a sus fans sobre su seguridad.

Esto dice la canción “LA PEOPLE II” de Peso Pluma