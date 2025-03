La animación stop-motion es el arte de la paciencia. Es una labor minuciosa, meticulosa, en la que lo inmóvil y lo estático adquiere vida, en la que lo fijo, segundo a segundo, toma a toma, se va llenando de luz y motricidad, de energía y dinamismo, cambiando lo inerte por movimiento, y transformando el movimiento en arte.

Fotogramas Vivos, residencias de stop motion, es una iniciativa fomentada por el Taller del Chucho y la Dirección de Industrias Creativas del Gobierno de Zapopan, el cual ofrece una capacitación especializada para artistas emergentes en el arte del stop-motion, brindando acompañamiento personalizado, acceso a materiales para la creación de personajes, escenarios y ambientación, así como herramientas digitales para la filmación, animación y edición, y lo más importante, vinculación estratégica para dar a conocer sus obras y así posicionar a estos jóvenes talentos en una industria que día a día crece en Jalisco.

En su segunda convocatoria, Fotogramas Vivos, residencias de stop motion, seleccionó siete trabajos que pasarán a través de dos fases arduas y llenas de aprendizaje y experiencia profesional. La primera fase consistirá en cursos, talleres especializados y capacitación constante; de este proceso un proyecto finalista será elegido entre los siete seleccionados. En la segunda fase, el proyecto ganador será llevado a producción para finalmente ser proyectado, y así distribuido. Así lo compartió Angélica Lares Espinoza, directora del Taller del Chucho.

"Se han seleccionado siete proyectos que sumarán un total de 35 residentes; cada proyecto de los seleccionados puede tener hasta cinco participantes entre director, productor, artistas y animadores que conforman el proyecto, y se seleccionará un producto al final para ser producido. Serán siete meses de producción para el proyecto ganador, y terminaremos con un cortometraje más", indicó la directora. "Este es un esfuerzo de muchos, en vinculación con la Casa del Autor y el Gobierno Municipal de Zapopan".

El evento contó también con la presencia de Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, quien celebró la iniciativa y felicitó a los seleccionados para esta segunda convocatoria, además de que los motivó a seguir luchando por sus sueños. Frangie puso como ejemplo al mismo Guillermo del Toro, a quien su propio padre nunca lo apoyó por los monstruos que creaba, y que ahora es uno de los directores mexicanos más renombrados en el mundo.

"Quiero felicitar a todas las personas que participaron en esta convocatoria, no es fácil, es un proceso de mucho trabajo, pero en este tipo de eventos no existen perdedores, todos son ganadores. Trabajar de la mano del Taller de Chucho no es cualquier cosa, aquí se realizan proyectos de talla mundial. Los sueños se cumplen si uno se lo propone, y para cumplir tus sueños necesitas de tres cosas muy sencillas: disciplina, disciplina y disciplina. Hoy Zapopan es un vehículo para poderles apoyar para que logren sus proyectos. Necesitamos impulsar las industrias creativas de la ciudad, es un sector que está creciendo muy rápido, y tenemos que ser un referente", aseguró Frangie.

También se destacó la necesidad de que la industria del stop-motion siga creciendo y recibiendo visibilidad, pues es una industria creativa que, además del arte, aporta a la economía y a la sociedad en Jalisco. "Es un sector que tiene mucho por aportar al desarrollo económico y social de nuestra ciudad", aseguró Paola Campbell, titular de la Casa del Autor de Zapopan.

Sentimientos similares compartió Salvador Villaseñor Aldama, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad: "La gente que está aquí generó más de 950 millones de pesos en 2024, con cerca de 5 mil empleos directos. Este taller es único en América Latina, aquí viene gente de Colombia, de Argentina, de España y Francia, de todo el mundo, y con este acceso de manera gratuita para desarrollar el intelecto. Estamos a la escucha de lo que necesiten para desarrollar este tipo de proyectos", finalizó.

Estos son los siete seleccionados de Fotogramas Vivos 2025: residencias de stop motion:

"Sueño con Mojigangas", de Mariana Salazar Gómez

"El señor de las estrellas", de Alberto Santiago Mauri

"¿Cómo matar un sentimiento", de Gabriela Elizabeth Chávez

"Socaubo, el sauce fúnebre", de Rodrigo Orozco Hernández

"Polleros", de Andrea Michel Castillo

"Munstro", de Jaime Eduardo Rodríguez Morales

"El escorpión y la bestia", de Norman López Ayala

Así es como el Taller del Chucho y la Dirección de Industrias Creativas del Gobierno de Zapopan dan continuidad a un programa que espera seguir creciendo, con la finalidad de seguir promoviendo la alta especialización de las y los animadores en la técnica de stop motion y el desarrollo de sus proyectos, para seguir posicionando a Jalisco como un estado donde el arte se hace, se fomenta, y se cuida.

