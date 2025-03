Lele Pons sigue emocionada por su reciente experiencia con Shakira. A su paso por la alfombra de la Pegasus World Cup en Miami, la influencer y cantante confesó que aún le cuesta creer que su ídolo de la infancia no solo la haya conocido, sino que también haya colaborado con ella en el videoclip de "Soltera", el más reciente éxito de la artista colombiana.

Desde pequeña, Lele Pons admiraba a Shakira, por lo que la posibilidad de compartir con ella en un proyecto profesional fue un sueño hecho realidad.

"Es como un sueño que dices: '¡Cónchale! Logré el sueño que más quería en la vida, que era conocer a Shakira'", expresó.

Pero la experiencia fue más allá de un simple encuentro. Según la influencer, Shakira la hizo sentir parte de su círculo cercano, lo que convirtió el momento en algo aún más especial. "Colaborar con ella, ayudarla de alguna manera y que ella me conozca como me conoce ahora… No sé cómo explicarlo, es algo que todavía no lo creo".

Para la modelo de 28 años, esta vivencia refuerza su creencia de que los sueños pueden hacerse realidad. "Dios te escucha y te da lo que te mereces. Todo el mundo se merece un chance de estar con su ídolo", afirmó.

El lado desconocido de Shakira

Más allá de su talento y humildad, Lele Pons compartió un aspecto menos conocido de la intérprete de Antología: su gran sentido del humor.

"La gente sabe que es humilde, pero no saben que es muy cómica. ¡Es muy divertida! Te trata como una amiga", reveló Lele, destacando la naturalidad con la que Shakira se relaciona con quienes la rodean.

Finalmente, reafirmó que, a pesar de haber conocido a muchas celebridades, Shakira siempre fue su máxima inspiración. "Siempre fue Shakira. Daddy Yankee también, pero Shakira era el número uno. Se acaba ahí, Shakira", concluyó.

CT