Pese problemas con Paulina, Colate pasará Día del Padre con su hijo

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, confirmó que, pese a los problemas con Paulina Rubio, pasará el Día del Padre junto a su hijo Andrea Nicolás.

El empresario de 48 años dijo estar listo para pasar tiempo con su primogénito ya que considera que no tiene nada que ocultar.

"Evidentemente el Día del Padre lo celebro con mi hijo. Yo creo que he sido un buen padre y lo voy a seguir siendo, y voy a respetar en la medida de lo posible a la madre, como siempre he hecho".

Colate afirmó que su pequeño se ha dado cuenta de la complicada relación entre él y la intérprete de "El Último Adiós".

"Como todos los niños, se dan cuenta de todo. Además, nuestro hijo ya está cerca de cumplir 10 años, entonces ya no es un bebé. No sólo se da cuenta, sino que razona y saca sus propias conclusiones".

El español negó tener un acuerdo con Gerardo Bazúa en contra de "La Chica Dorada", pero que le daría su apoyo si lo llegara a necesitar.

"No somos amigos, no somos socios, no nos hemos unido en esto para nada. Pero, evidentemente, si yo puedo ayudar al hermanito de mi hijo a que cumpla su derecho de ver a su padre, pues por supuesto que le voy a ayudar", afirmó en "Sale el Sol".

Los problemas entre el originario de Madrid y la exTimbiriche comenzaron luego de que Vallejo-Nágera solicitó a un juez a que se le dieran los derechos de su hijo sólo a él, ya que acusaba a Paulina de tener problemas con las drogas.

Ante esto, la cantante de 48 años se realizó una prueba para demostrar que estaba limpia. Dicha prueba se llevó a cabo el 8 de mayo, pero para su mala suerte, salió positivo al consumo de cannabis.

El abogado de la mexicana aceptó que ella había consumido THC en febrero del 2020 en California, lugar donde está permitido su uso.

Está situación determinó que Andrea Nicolás siga bajo el mismo techo que la actriz.

jb