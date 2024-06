Tras varios días de rumores que se confirmaron este lunes, de la relación amorosa entre Christan Nodal y la hija del cantante Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, las reacciones no han dejado de surgir en redes sociales.

Hay muchos usuarios en redes sociales que critican tanto a Nodal como a Ángela por todo el contexto previo a anunciar su relación.

Algunas personas se han preguntado qué piensa Pepe Aguilar de toda esta situación , sin embargo hasta el momento no ha dado ningún posicionamiento público específico del tema.

Lo que sí, es que ha resurgido un video a través de Tik Tok donde Pedro Prieto entrevista a la cabeza de la dinastía Aguilar, sobre el mensaje que le daría a algún novio de alguna de sus dos hijas, Ángela y Aneliz.

A lo largo del clip, Pepe menciona una cero tolerancia a la violencia o al abuso.

"Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y es su problema, pero cero violencia, cero abuso, porque entonces te metes con toda su familia aunque no se quieran defender..Y no estoy amenazando, pero nada más lo digo".

Después continúa mencionando que es más que un cantante y que puede defenserse.

"Sí les digo esto, y ustedes saben quién soy, saben qué represento, no nada más soy un cantante de ranchero, ustedes me conocen...no quiere decir que sea mafioso pero sí me puedo defender y bien. Entonces saben quién soy, no la riegues, no lastimes... Nada más se lo dije a una sola persona y se fue y ya no volvió".

Aquí el video completo:

Ojo a Pepe Águilar pic.twitter.com/zKYdzoBtcg— Peso Pluma Magazine (@PesoPlumaMagazi) June 11, 2024

