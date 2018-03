Peña Nieto no ha felicitado a Guillermo del Toro por el Oscar

Han pasado casi 24 horas de que el tapatío Guillermo del Toro se convirtió en el Mejor Director de cine para la Academia de Hollywood y el Presidente Enrique Peña Nieto no ha emitido comunicación alguna al respecto, como lo había hecho con los anteriores mexicanos que ganaron el mismo premio.

En 2016, cuando Alejandro González Iñárritu logró ganar el Oscar, el Presidente publicó un mensaje que lo analtecía. "Eres un orgullo para tu país", escribió.

Muchas felicidades Alejandro González Iñárritu, por otro Óscar por Mejor Director. Eres un orgullo para tu país. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 29 de febrero de 2016

Esta no fue la primera vez que Peña Nieto aplaudía el logro de Iñárritu, pues en eEl año anterior, en 2015, el cineasta ya se había llevado el Premio Oscar a Mejor Director por su trabajo en "Birdman". En ese entonces, Peña Nieto compartió: "¡Felicidades! México lo celebra junto contigo".

Alejandro González Iñárritu, qué merecido reconocimiento a tu trabajo, entrega y talento. ¡Felicidades! México lo celebra junto contigo. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 23 de febrero de 2015

Previamente, en 2014, hizo lo propio con Alfonso Cuarón, quien reservó su lugar en la historia al ser el primer mexicano en ganar la estatuilla dedicada al Mejor Directo.

El #Oscar como Mejor Director a Alfonso Cuarón es resultado de su talento, esfuerzo y visión. Extraordinario trabajo. ¡felicidades! — Enrique Peña Nieto (@EPN) 3 de marzo de 2014

Sin embargo, podría haber una buena razón para que no haya un mensaje como éstos dedicado a Guillermo del Toro.

En septiembre pasado, Guillermo del Toro tuvo que responder a la pregunta de un reportero sobre si le gustaba recibir felicitaciones del Presidente, entonces dijo: “No, no me gusta cuando me felicita. No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas de todo: atletas, artistas, científicos, filántropos, etc. pero no hay grandes políticos, a veces me lo pregunto, ‘¿cómo es posible que no nazcan diez políticos que hagan lo que se tiene que hacer, que tengan esa vocación?’ (...) Cuando me preguntas de Peña Nieto, lo cierto es que me parece absolutamente aterrador que en su función haga todo lo opuesto a lo que se supone que tiene que hacer".

¿Será que el Presidente Peña Nieto prefirió no incomodar al director tapatío? ¿Se volvió monótono para el Presidente que un mexicano gane el Premio Oscar?

Quienes sí aprovecharon para subirse a la ola y felicitar al director mexicano por su Oscar, fueron los candidatos presidenciales Margarita Zavala, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter. El candidato Andrés Manuel López Obrador, tampoco externó ninguna felicitación para Del Toro.