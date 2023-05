El rally de Mario Bros. y compañía no ha terminado: la película de Illumination ahora ha entrado oficialmente en el podio de las cintas más taquilleras en México, cortesía de 20.2 millones de personas que la han visto desde su estreno.

"Super Mario Bros. La película" ha recaudado mil 391 millones de pesos en la taquilla mexicana, suficiente para quitar a "Toy Story 4" de la tercera posición. A la par, "Super Mario Bros. La película" consiguió rebasar los mil millones de dólares en recaudación a nivel internacional.

No queda claro si a los hermanos Mario les alcanzará para llegar a segundo o, incluso, a primer lugar, pero la proeza no es menor. El siguiente peldaño es el que tiene "Avengers: Endgame" con recaudación de mil 474 millones de pesos y en el primer lugar está "Spider Man: Sin regreso a casa" que tiene recaudación de mil 535 millones de pesos.

Otro dato del que poco se habla es que es la cuarta película más grande desde 2019 en ventas de boletos, solamente superada por "Jurassic World Dominion", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" y "Minions: The Rise of Gru".

"Super Mario" es ya el mejor estreno en México de Universal y, tras su rotundo éxito, definitivamente habrá más películas sobre otras propiedades de Nintendo, según dijo Shigeru Miyamoto.

CT