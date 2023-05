Para los fanáticos de los episodios de la “Guerra de las Galaxias”, este 4 de mayo se celebra el día de esta saga cinematográfica que se ha convertido en una historia de culto y ha trascendido en el tiempo y a través de las generaciones, por ello, la Secretaría de Cultura de Jalisco se suma a esta celebración con la segunda edición de “Cine Galáctico”, una función especial del programa “Cinefónico”, en la que además de la participación de la Banda de Música del Estado, se proyectará el “Episodio VI. El Retorno de Jedi”.

La “Guerra de las Galaxias” va más allá de la pantalla y durante años ha atraído a coleccionistas y público en general a ser parte del fenómeno. Por esto, la Dirección de Operación y Programación Cultural invita a las y los seguidores de la saga para que asistan con disfraces y accesorios a la Plaza Agustín Rivera, ubicada en la calle Zaragoza 224, frente a Edificio Arroniz, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el próximo jueves 4 de mayo a las 19:00 horas.

El programa comienza con la intervención de la Banda de Música del Estado, la cual presentará algunas de las piezas más emblemáticas de los distintos episodios de la “Guerras de las Galaxias” como: “Battle of the Heroes”, “The Force Awakens”, “Star Wars the Marches”, “The Star Wars saga (Episodio II)”, “The Imperial Suite”, “The Imperial Marcha (El tema de Darth Vader)” y “Star Wars Medley”.

Posteriormente se proyectará el “Episodio VI. El Retorno de Jedi”, tercera película en aparecer en el año de 1983 y con la cual la serie tendría una pausa de 16 años hasta la aparición del “Episodio I. La Amenaza Fantasma”.

La proyección al aire libre comenzará tras la actuación de la Banda del Estado, y terminará a las 22:30 horas.

Para fans

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de “Star Wars”?

El origen del Día de “Star Wars” poco tiene que ver con la fecha del estreno de alguna de las entregas cinematográficas. Cuenta la leyenda que todo empezó en Reino Unido, concretamente en una publicación en el “London Evening News” del 4 de mayo de 1979.

Ese día el Partido Conservador quiso felicitar a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país a través de una nota que decía. “May the fourth be with You, Maggie. Congratulations”, cuya traducción sería “que el 4 de mayo esté contigo”. Dicha frase sirvió para crear un juego de palabras con la mítica frase de las películas de “Star Wars”, “May the Force be with you” (Qué la fuerza te acompañe).

Esa broma tomó fuerza con las redes sociales durante la primera década del siglo XXI, y para 2011, durante el Festival de Toronto Underground Cinema se anunció oficialmente la primera edición del Día de “Star Wars”.

Agéndalo

Este 4 de mayo, a las 19:00 horas, se presentará la Banda de Música del Estado y se proyectará el “Episodio VI. El Retorno de Jedi”, en la Plaza Agustín Rivera.

