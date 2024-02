Este 14 de febrero se estrena en salas de cine mexicanas la película “Bob Marley: La Leyenda”, una biopic dirigida por Reinaldo Marcus Green y protagonizada por Kingsley Ben-Adir, la cual desarrolla la historia de vida de uno de los más grandes iconos de la música global que puso al reggae en el mapa mundial y quien ha servido de inspiración para músicos y público en general que buscan en su legado el mensaje de amor y paz que siempre difundió.

Esta película sobre Bob Marley celebra su vida y su música, la cual sigue inspirando a generaciones con su mensaje de amor y unidad. El filme es producido en asociación con la familia Marley bajo el sello de Paramount Pictures. Además de Kingsley Ben-Adir interpretando al legendario músico, también está Lashana Lynch en el papel de su esposa. En este viaje fílmico la audiencia podrá descubrir la poderosa historia de Bob sobre cómo superar la adversidad y el viaje detrás de su música revolucionaria.

El músico jamaicano, Ziggy Marley, hijo mayor de Bob Marley, quien funge como productor del filme, destacó que cuando hicieron las audiciones para encontrar al actor que interpretaría a su padre, precisamente Kingsley fue quien llamó su atención.

“Kingsley hace un gran trabajo de una forma artística sin intentar imitar a mi padre, siendo honesto a quien era Bob en la forma en la que habla, como actúa y su forma de ver el mundo. Pienso que Kingsley trajo el elemento humano y no solo a la leyenda, o sobre él como artista, sino que trajo el lado humano y el lado emocional”.

En una entrevista que Kingsley Ben-Adir ofreció a Entertainment Weekly en diciembre del 2023, se destaca que cuando Ziggy Marley se acercó a él para que interpretara a su padre, el actor ya había interpretado a personajes como Malcolm X y Barack Obama en la pantalla. Sin embargo, haber interpretado a esas figuras no ayudó mucho a calmar su temor para asumir el papel del ícono del reggae. “Tenía muchas reservas. Estaba completamente convencido de que no tenía sentido hacer una audición para esto. No puedo cantar. No puedo bailar”. Pero el papel seguía buscándolo a él.

Así que decidió grabar una audición, pasando primero un fin de semana estudiando las actuaciones de Marley y quedando particularmente “obsesionado” con su interpretación de “War” de 1977 en el Rainbow Theatre de Londres.

La misma publicación refiere que Ben-Adir aprendió a cantar y tocar la guitarra para el personaje, interpretando todas las canciones con su propia voz durante el rodaje. “No necesariamente bien todo el tiempo. Le destrocé los oídos a mucha gente durante muchos días”, recuerda el actor.

El corte final combina su voz con las grabaciones de archivo de Marley. “Bob no es alguien a quien puedas coreografiar o copiar. Su canto y baile provienen de una experiencia interna, así que realmente tienes que encontrar tu propia versión de eso por ti mismo”.

Además, reflexiona el actor: “Cuanto más profundizaba en Bob, más me daba cuenta de que la música lo era todo para él. Realmente lo salvó y lo separó de otros artistas en esa época”.

Ziggy Marley, el hijo del ícono del reggae es el productor del filme. CORTESÍA

¿Qué verá el público en pantalla?

“Bob Marley: La Leyenda” presentará un retrato íntimo de la vida y la fama de Bob Marley, ahondando en el intento de asesinato contra él en diciembre de 1976, hasta su histórica actuación en el concierto “One Love Peace” en Kingston, Jamaica, en abril de 1978, con el cual buscaba la unidad en medio de la volátil crisis política entre los dos principales partidos políticos del país: El Partido Laborista de Jamaica y el Partido Nacional del Pueblo.

“Bob Marley: The Making of a Legend” (2011). Dirección de Ester Anderson y Gian Godoy. Este documental revisa la época formativa de The Wailers.

Dirección de Ester Anderson y Gian Godoy. Este documental revisa la época formativa de The Wailers. “Marley” (2012). Dirección de Kevin Macdonald. Documental sobre la vida, música y legado del músico. Es la primera película autorizada por la familia del cantante.

Dirección de Kevin Macdonald. Documental sobre la vida, música y legado del músico. Es la primera película autorizada por la familia del cantante. “ReMastered: Who Shot the Sheriff?” (2018). Dirección de Kief Davidson. En 1976 el icono del reggae sobrevivió a un intento de asesinato mientras grupos políticos rivalizan por el poder en Jamaica. Pero ¿quién fue el responsable?

Dirección de Kief Davidson. En 1976 el icono del reggae sobrevivió a un intento de asesinato mientras grupos políticos rivalizan por el poder en Jamaica. Pero ¿quién fue el responsable? “Bob Marley & The Wailers: Redemption Song” (2020). Dirección de Octave Marsal y Théo de Gueltzl. Este video musical del icónico tema “Redemption Song” de Bob Marley y The Wailers consta de 2747 dibujos originales.

Dirección de Octave Marsal y Théo de Gueltzl. Este video musical del icónico tema “Redemption Song” de Bob Marley y The Wailers consta de 2747 dibujos originales. “Bob Marley LEGACY Series” (2020). Dirección de Ray Conception. Serie online que propone una odisea visual y sonora, consistente en 12 mini documentales que exploran el impacto de Bob Marley en el mundo.

La cinta “Bob Marley: La Leyenda” abordará detalles íntimos del músico. CORTESÍA

Canciones más famosas en Spotify

“Three Little Birds”. 891 millones 907 mil escuchas.

“Could You Be Loved”: más de 803 millones de escuchas.

“Is This Love”. 690 millones 149 mil escuchas.

“Jamming”. 484 millones 280 mil escuchas.

“One Love / People Get Ready”. 445 millones 297 mil escuchas.

El cantante y compositor nació un 6 de febrero de 1945, en Nine Mile, Jamaica. EFE

El más grande ícono del reggae

Robert Nesta Marley, mundialmente conocido como Bob Marley, fue un cantante y compositor jamaicano que nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile y murió un 11 de mayo de 1981 en Miami, Estados Unidos; tenía 36 años, fue diagnosticado con melanoma lentiginoso acral. Entre sus pasatiempos, le gustaba jugar futbol. Se sabe también que el músico tuvo 12 hijos al menos con siete mujeres distintas.

Bob Marley, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, se destacó no sólo como el hombre que puso el reggae en el mapa mundial, sino también como un estadista en su Jamaica natal. Es uno de los íconos del entretenimiento más importantes e influyentes del siglo XX, expresa Island Records.

El catálogo de música de Marley ha vendido millones de álbumes en todo el mundo. Su icónica colección “Legend” tiene la distinción de ser el álbum de estancia más larga en la historia de la lista de álbumes de catálogo de la revista “Billboard” y sigue siendo el álbum de reggae más vendido del mundo.

Los reconocimientos de Marley incluyen inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll (1994) y al Salón de la Fama de los Compositores de ASCAP (2010), un Premio Grammy Lifetime Achievement Award (2001), múltiples ingresos en el Salón de la Fama del Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (2001).

Su álbum de 1977 “Exodus” fue nombrado Álbum del Siglo por la revista “Time” y su canción “One Love” fue designada Canción del Milenio por la BBC.

Casa del cantante, compositor y músico de reggae, el inmueble forma parte del Museo Bob Marley en Kingston, Jamaica. AFP

CT