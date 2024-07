La presencia mexicana en la edición 2024 del Festival Internacional de Cine de Venecia, que junto con Cannes y Venecia, es considerado de los más importantes en el orbe, está asegurada con el actor Daniel Giménez Cacho y el productor Julio Chavezmontes.

Los dos forman parte de "El Jockey", película contemplada en la sección oficial lo que lo hace candidata al León de Oro, máximo premio del certamen europeo.

En el filme Giménez Cacho ("Un extraño enemigo" y "Arráncame la vida") interpreta a un empresario obsesionado con el jockey y pide que le entreguen, vivo o muerto, a su corredor estrella que ha desaparecido.

Mientras el argentino Nahuel Pérez Bicayart ("El prófugo") interpreta al corredor de caballos, la española Ursula Corberó ("La casa de papel") da vida a la mujer también jockey, que espera un bebé de él.