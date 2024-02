La cantante sonorense Yuridia, quien está viviendo por segunda vez la maternidad, luego de recibir a su segundo hijo -Benicio- producto de su relación sentimental con el argentino Matías Aranda, ha comenzado de lleno con su gira 2024 “Pa’ Luego Es Tarde”, con la cual pisará el Auditorio Telmex de Zapopan los próximos 15 y 16 de febrero en punto de las 21:00 horas.

Poseedora de una gran voz con la que ha hecho una fuerte carrera en el pop y las baladas, los dos últimos años de su trayectoria, la intérprete los ha dedicado a desarrollarse en el regional mexicano, guiada por Eden Muñoz, su productor musical. De hecho, el pasado 1 de febrero, la ganadora del segundo lugar de “La Academia” cuarta generación (2005), publicó un EP de tres canciones a través de su casa disquera Sony Music, el cual incluye “Sin llorar”, “Llévate” en colaboración con Los Dos Carnales y “Malamente”, estos dos últimos, sus más recientes sencillos, que además, formarán parte del volumen dos de “Pa’ Luego Es Tarde”.

Yuridia ya se había presentado con este tour el pasado viernes 28 de octubre del 2022 ante nueve mil personas, precisamente en el Auditorio Telmex, así que esta segunda vuelta promete ser más exitosa con las dos fechas que tiene previstas para cantarle al público tapatío. Incursionar en el regional mexicano la llevó a posicionarse como la nueva reina de este estilo, colocando cinco sencillos en el Top 5 de la radio y obteniendo millones de views y streams en plataformas digitales, y para muestra su hit con Ángela Aguilar, “Qué agonía” con el cual consiguió diamante y platino.

Las otras exitosas melodías son: “¿Y qué tal si funciona?”, “¿Con qué se pega un corazón?”, “Me hace tanto bien”, además de “Y tú, ¿qué ganas?”.

En cuanto a “Llévate” con Los Dos Carnales, tema que se ha posicionado como uno de los más escuchados en la radio y las plataformas, la agrupación originaria de Coahuila, expresó: “Para nosotros es un gran honor participar en el proyecto musical de una artista de la talla de Yuridia. Lo que ha hecho con la música mexicana es extraordinario. Además, la canción es muy llegadora”.

Para el video, la cantante se juntó con Los Dos Carnales e invitó a su hijo mayor Phoenix, quien se sumó en una participación especial tocando el bajo.

Discografía de Yuridia

“La Voz de un Ángel” (2005).

“Habla el Corazón” (2006).

“Entre Mariposas” (2007).

“Remixes” (2008).

“Nada es Color de Rosa” (2009).

“Para Mí” (2011).

“6” (2016).

“Primera Fila” (2017).

“Pa’ Luego Es Tarde” (2022) -en la foto-.

La producción “La Voz de un Ángel” fue la que lanzó a la fama a Yuridia. ESPECIAL

Auditorio Telmex

Espinoza Paz. Sábado 17 de febrero a las 21:00 horas. “La joya de Angostura”, el cantautor del pueblo, presentará sus éxitos más importantes, entre sus recientes canciones está “El Cojín” con Mariana Seoane.

Sábado 17 de febrero a las 21:00 horas. “La joya de Angostura”, el cantautor del pueblo, presentará sus éxitos más importantes, entre sus recientes canciones está “El Cojín” con Mariana Seoane. El Mundo de Fede Vigevani. Sábado 24 de febrero a las 20:00 horas. El querido creador de contenido de YouTube, prepara un show en el que sus seguidores se sumergirán a un espectáculo que promete risas, lágrimas y las mejores experiencias en vivo.

Sábado 24 de febrero a las 20:00 horas. El querido creador de contenido de YouTube, prepara un show en el que sus seguidores se sumergirán a un espectáculo que promete risas, lágrimas y las mejores experiencias en vivo. Pandora y Flans con “Inesperado Tour”. Viernes 1 de marzo a las 21:00 horas. Gran noche de nostalgia pop se vivirá con Ilse y Mimí de Flans, así como con Mayte, Fernanda e Isabel de Pandora, dos emblemáticas agrupaciones de la década de los 80.

Viernes 1 de marzo a las 21:00 horas. Gran noche de nostalgia pop se vivirá con Ilse y Mimí de Flans, así como con Mayte, Fernanda e Isabel de Pandora, dos emblemáticas agrupaciones de la década de los 80. Luis Ángel “El Flaco”. Viernes 8 de marzo a las 21:00 horas. El intérprete de regional mexicano regresa al escenario del Auditorio Telmex para poner al público a cantar y bailar sus más grandes éxitos.

Viernes 8 de marzo a las 21:00 horas. El intérprete de regional mexicano regresa al escenario del Auditorio Telmex para poner al público a cantar y bailar sus más grandes éxitos. Moderatto con “¡Adiós amigos!”. Sábado 9 de marzo a las 21:00 horas. Las despedidas son difíciles, y más si es de una banda que por años nos brindó grandes éxitos y momentos inolvidables en el escenario. Moderatto sabe que sus fans de Guadalajara quieren despedirse como se debe. Por ello, la agrupación tendrá su último concierto en el Auditorio Telmex.

Sábado 9 de marzo a las 21:00 horas. Las despedidas son difíciles, y más si es de una banda que por años nos brindó grandes éxitos y momentos inolvidables en el escenario. Moderatto sabe que sus fans de Guadalajara quieren despedirse como se debe. Por ello, la agrupación tendrá su último concierto en el Auditorio Telmex. Dani Flow con “El rey del morbo Tour”. Viernes 15 de marzo a las 21:00 horas. Llega por primera vez al escenario del Auditorio Telmex el llamado Rey del morbo ¿Te lo vas a perder, o qué rollito primavera? Tendrá de invitada a YeriMua, la que trae los chacales por detrás.

Viernes 15 de marzo a las 21:00 horas. Llega por primera vez al escenario del Auditorio Telmex el llamado Rey del morbo ¿Te lo vas a perder, o qué rollito primavera? Tendrá de invitada a YeriMua, la que trae los chacales por detrás. Young Miko. Domingo 17 de marzo a las 19:00 horas. La cantante, compositora y ex futbolista puertorriqueña, se presentará por primera vez en el Telmex. Seguramente cantará su éxito con Bizarrap, la “Music Session 58”.

Domingo 17 de marzo a las 19:00 horas. La cantante, compositora y ex futbolista puertorriqueña, se presentará por primera vez en el Telmex. Seguramente cantará su éxito con Bizarrap, la “Music Session 58”. Mon Laferte con “Autopoiética Tour”. Miércoles 20 de marzo a las 20:30 horas. La chilena Mon Laferte cantará los temas más recientes de su álbum “Autopoiética”, el cual le da nombre a su gira, además, también hará un recorrido musical por todos sus éxitos.

Miércoles 20 de marzo a las 20:30 horas. La chilena Mon Laferte cantará los temas más recientes de su álbum “Autopoiética”, el cual le da nombre a su gira, además, también hará un recorrido musical por todos sus éxitos. Westlife con “The Wild Dreams Tour”. Jueves 21 de marzo a las 21:00 horas. Se espera que el grupo interprete todos sus grandes éxitos, incluidos: “Swear It Again”, “If I Let You Go”, “Uptown Girl” y “Hello My Love”, así como nuevos himnos pop del último álbum.

Jueves 21 de marzo a las 21:00 horas. Se espera que el grupo interprete todos sus grandes éxitos, incluidos: “Swear It Again”, “If I Let You Go”, “Uptown Girl” y “Hello My Love”, así como nuevos himnos pop del último álbum. Lenny Tavarez. Viernes 22 de marzo. El reggaetonero puertorriqueño llega por primera vez al Telmex para ofrecer sus grandes éxitos urbanos.

Viernes 22 de marzo. El reggaetonero puertorriqueño llega por primera vez al Telmex para ofrecer sus grandes éxitos urbanos. Keane. Miércoles 3 de abril a las 21:00 horas. Keane regresa al Auditorio Telmex celebrando el 20 aniversario de su álbum debut “Hopes and Fears”.

Miércoles 3 de abril a las 21:00 horas. Keane regresa al Auditorio Telmex celebrando el 20 aniversario de su álbum debut “Hopes and Fears”. Dread Mar I. Sábado 6 de abril a las 21:00 horas. El cantante argentino de reggae-rock, intérprete de los éxitos “Hoja en blanco”, “Tú sin mí” y “Así fue”, llega para presentarse ante el público tapatío para ofrecer una gran velada.

Sábado 6 de abril a las 21:00 horas. El cantante argentino de reggae-rock, intérprete de los éxitos “Hoja en blanco”, “Tú sin mí” y “Así fue”, llega para presentarse ante el público tapatío para ofrecer una gran velada. Carlos Ballarta con “Tlatoani”. Viernes 12 de abril a las 20:30 horas. El comediante y standupero ofrecerá un espectáculo donde aborda su vida cotidiana, pero también se dará tiempo para hablar de política y religión.

Viernes 12 de abril a las 20:30 horas. El comediante y standupero ofrecerá un espectáculo donde aborda su vida cotidiana, pero también se dará tiempo para hablar de política y religión. Raphaela con “Victoria Tour”. Sábado 13 de abril a las 21:00 horas. El icónico español, Raphael, vuelve a Guadalajara para hacer un repaso por todos sus éxitos a través de su gira “Victoria”.

Sábado 13 de abril a las 21:00 horas. El icónico español, Raphael, vuelve a Guadalajara para hacer un repaso por todos sus éxitos a través de su gira “Victoria”. Yandel. Miércoles 17 de abril a las 21:00 horas. El astro del reggaetón ofrecerá una gran velada urbana con mucho flow de por medio.

Miércoles 17 de abril a las 21:00 horas. El astro del reggaetón ofrecerá una gran velada urbana con mucho flow de por medio. Yuri y Cristian Castro. Jueves 18 de abril a las 21:00 horas. Dos iconos de la balada y de las mejores voces de México, se unen en un tour que promete dejar sin aliento al público.

Jueves 18 de abril a las 21:00 horas. Dos iconos de la balada y de las mejores voces de México, se unen en un tour que promete dejar sin aliento al público. Napoleón con “Hasta Siempre. Canción Final”. Jueves 25 de abril a las 21:00 horas. El icono de la música romántica mexicana, Napoleón, continúa con su gira del adiós y de nuevo repite en el Telmex.

Canción Final”. Jueves 25 de abril a las 21:00 horas. El icono de la música romántica mexicana, Napoleón, continúa con su gira del adiós y de nuevo repite en el Telmex. Pancho Barraza. Sábado 27 de abril a las 21:00 horas. El músico de regional mexicano, quien le canta al amor, es un artista muy querido por los tapatíos, así que promete un gran recorrido sonoro.

Pandora y Flans, las cantantes llegarán a la ciudad con su “Inesperado Tour”. CORTESÍA

Referente de la música nacional

Con una envidiable trayectoria de más de 17 años, Yuridia es hoy por hoy una de las voces mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Con más de 3.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 9.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, sin duda es la solista mexicana más importante de la actualidad.

El público conoció a Yuridia cuando formó parte de la cuarta generación de “La Academia” en el año 2005, donde su rebeldía y su dominio en el escenario la llevaron a enfrentarse varias veces con Lolita Cortés, la acérrima critica del reality show, Yuridia y Jolette estaban siempre bajo el escrutinio de Lolita, pues sus personalidades las colocaron en el gusto de la audiencia. Sin embargo, Yuridia no obtuvo el triunfo, ese fue para Erasmo Catarino.

Durante su estancia en el reality, hubo un tema que la catapultó a los cuernos de la luna, todavía no salía del reality y su versión de “Ángel” de Robbie Williams ya era todo un suceso en México. Así que Sony la fichó y sacó un recopilatorio de los temas que cantó en “La Academia”, llamado “La Voz de un Ángel”.

También, durante su travesía por el reality se relacionó sentimentalmente con otro de los participantes, Edgar Guerrero y tiempo después se embarazó de su primer hijo Phoenix, quien actualmente es un jovencito al que también le gusta la música y el cual aparece de vez en cuando en los tik toks que hace su famosa madre.

Pero la vida de Yuridia no ha sido sencilla, en un inicio la cantante no estaba segura de querer dedicarse a la música, la atosigaba la fama y durante un tiempo se alejó de la escena, además, como recién se convirtió en mamá en esos años, era asediada por la prensa, desde entonces no ha tenido una buena relación con Pati Chapoy y su equipo de “Ventaneando” pues se ha sentido acosada por ellos; incluso, hace tiempo, Chapoy le ofreció disculpas públicas por una situación de “gordofobia” que le afectó a Yuridia cuando era más joven.

Yuridia, antes de su relación estable con Matías Aranda, quien también estuvo en “La Academia” y que ahora forma parte de su equipo de trabajo, no fue el único de los amores en la vida de la cantante, también lo fue Mario Domm, el músico y compositor de Camila, con quien también sostuvo un apasionado romance.

Teatro Diana

Daniela Spalla con “DARA Tour”. Viernes 16 de febrero a las 21:00 horas. La cantante, compositora e instrumentista argentina que ha conquistado al público de México con su pop alternativo, llega al Diana. Daniela Spalla, con su pasión por la música no ha dejado de crear canciones que expresan sus emociones y vivencias.

Viernes 16 de febrero a las 21:00 horas. La cantante, compositora e instrumentista argentina que ha conquistado al público de México con su pop alternativo, llega al Diana. Daniela Spalla, con su pasión por la música no ha dejado de crear canciones que expresan sus emociones y vivencias. Lasso con “Quedarse solo para siempre”. Sábado 24 de febrero a las 21:00 horas. Lasso, el artista venezolano que arrasa en el pop rock, llega a Guadalajara con su gira mundial “Quedarse solo para siempre”. Conoce al ganador de múltiples premios Heat, Pepsi Music y Discos Platino en varios países.

Sábado 24 de febrero a las 21:00 horas. Lasso, el artista venezolano que arrasa en el pop rock, llega a Guadalajara con su gira mundial “Quedarse solo para siempre”. Conoce al ganador de múltiples premios Heat, Pepsi Music y Discos Platino en varios países. Lila Downs con “La Sánchez”. Jueves 29 de febrero a las 21:00 horas. La cantante y compositora presentará su más reciente material discográfico: “La Sánchez”, que es un homenaje apasionado a la música regional mexicana y marca un emocionante regreso a sus raíces musicales, en el cual, rinde homenaje a la rica tradición de la música regional mexicana con su marca particular.

Jueves 29 de febrero a las 21:00 horas. La cantante y compositora presentará su más reciente material discográfico: “La Sánchez”, que es un homenaje apasionado a la música regional mexicana y marca un emocionante regreso a sus raíces musicales, en el cual, rinde homenaje a la rica tradición de la música regional mexicana con su marca particular. Xavi con “Poco a Poco Tour”. Sábado 30 de marzo a las 21:00 horas. Xavi es un talentoso cantante mexicoestadounidense que está triunfando con su canción “La Diabla”, la cual ha alcanzado gran popularidad en el regional mexicano y lo ha posicionado en lo más alto de los rankings musicales.

CORTESÍA

CT