Hoy se estrena en más de 500 pantallas de todo el país, la película mexicana “El día que todo cambió”, protagonizada, escrita y producida por Luis Arrieta a través de su empresa Los Güeros Films. La dirección corre a cargo de Javier Colinas. Y en el reparto destacan también Gabriela Cartol, Luis Alberti, Diego Martínez y Johan Delgar, quien con este proyecto incursiona en el cine luego de hacer televisión y teatro.

El filme es desarrollado en los géneros de acción y venganza. Luis Arrieta interpreta a un hombre que, tras un robo, su mujer es asesinada, por lo que buscará vengarse de los agresores; uno de ellos es “Arturo”, interpretado por Johan, quien es parte de la banda de delincuentes que cometió el trágico hecho. En ese sentido, el actor dialoga con EL INFORMADOR sobre este filme que se rodó hace dos años, a principios de noviembre del 2022.

“Esta historia es de mucha acción, es un thriller. Y es algo a lo que no estamos tan acostumbrados en el cine mexicano, pues generalmente se trata de comedia, pero esta es una propuesta diferente donde hay suspenso, armas, sangre y choques para darle un sabor distinto a esta gran historia que escribió Luis Arrieta”.

Johan Delgar comparte que “Esta es mi primera producción en cine. Yo juego el rol de ‘Arturo’, quien es un gran personaje que espero que los enamore en la pantalla grande”. En ese sentido, el actor habla sobre la magia de estar en un set. “Es un gran compromiso, uno como actor tiene que ir ya con una escena trabajada y previamente con un personaje bien construido porque en el set ya nada más te están esperando para que hagas tu trabajo, pues ellos ya hicieron lo previo para que pueda realizarse, como el arte y la dirección. Yo estaba muy nervioso porque es mi primera película, pero tenía que sacar la casta y demostrar por qué me había ganado ese personaje. Y la verdad es que lo hice con mucho cariño y mucho amor, ‘Arturo’ me ha dejado muy buenas enseñanzas”.

En cuanto al desarrollo del personaje, expresa que le toca ser parte de una banda de secuestro exprés: “Mi personaje ‘Arturo’ no es una persona mala, es una persona sola que decide pertenecer a un círculo para no sentirse solo; ahí es donde hay un conflicto bien fuerte con el personaje, pues a todos nos ha pasado el querer encajar en algo en las diferentes etapas de nuestra vida, dejando de lado lo que realmente somos. Y aquí veremos las consecuencias que tendrá ‘Arturo’ por estas decisiones”. Señala que el público se llevará una reflexión muy profunda, “pues el mensaje que dejará ‘Arturo’ es que no te traiciones a ti mismo”.

Con los actores que comparte más escenas es con Norman Delgadillo, Diego Villa y Luis Alberti. “Nos sentimos muy arropados y todos teníamos las ganas de que todo saliera adelante, compartiendo la pasión de la actuación desde nuestros personajes”; también realizó varias escenas con Luis Arrieta. Ahora Johan también está a la espera de que se lancen otros proyectos que ya grabó en cine y series.

La mente detrás de esta historia de duelo

Luis Arrieta llega a esta cinta como la mente maestra detrás del proyecto, pues estuvo a cargo del guion, la producción y es el protagonista. En charla con esta casa editorial, habla sobre los retos de desarrollar un proyecto de esta magnitud, el cual escribió luego de ser víctima, con su pareja, de un hecho violento que por fortuna sólo quedó en susto.

“Ha sido un proceso de siete años, desde escribirla, financiarla y producirla. Y todo tiene sentido hasta que al final la ve el espectador... Hacemos cine para expresarnos y para conectar con la audiencia; en el caso de esta cinta, a través de emociones fuertes e incómodas”.

Sobre su exploración como guionista, Luis ya tiene tiempo desarrollando historias, sólo que esta se vuelve más personal porque también la protagoniza. “Este guion disfruté mucho escribirlo, porque era muy diferente a las otras cintas que había escrito. Era muy ambicioso, generalmente las películas que había hecho como ‘Los Inadaptados’ y ‘Detrás del poder’, son filmes donde los personajes hablan mucho, son proyectos basados en diálogo, son discursivos. Y con ‘El día que todo cambió’, quería que hubiera acción, que no hubiera tanto diálogo, que fuera más de atmósferas y secuencias”.

Comparte que a su personaje le matan a su esposa, “luego hay un brinco de siete años donde él está en esta búsqueda implacable para dar con estos tipos y matarlos. Entonces, él está conectado a su venganza y a su ira, por lo que esta es una película visceral, pero después el personaje se va a ir dando cuenta que la venganza es un camino que no tiene fin y se va a cuestionar si está tomando el camino correcto o no... Al final, es una cinta sobre el duelo”.

Colaboración continúa

Resalta Luis que trabajar con Javier Colinas es de lo menos complicado, ambos se conocen bien pues ya han hecho 14 películas juntos. “En esta película el reto fue salirnos de nuestra zona de confort, él ha hecho muchas comedias últimamente y yo también. Lo más difícil fue echar andar lo que teníamos con el presupuesto que conseguimos, así que fue muy padre trabajar con Javier en esta película”.

El director y Luis tuvieron un trabajo de seis meses en cuanto a pulir el guion para que una vez que Luis llegará al set, sólo fuera el actor. Además, Luis hizo el casting para la película, “desde la producción yo quería reducir los gastos lo más que se pudiera para poder tener estas secuencias de acción y los recursos. Entonces, fueron seis meses de ver actores y actrices donde yo era el primer filtro y el director elegía al final. La única actriz que no hizo casting fue Gaby Cartol, cuando yo estaba escribiendo el guion ya estaba pensando en ella y pues aceptó”.

Finalmente, comparte que previo a la filmación entrenó para saber cómo mover su cuerpo para las escenas de acción. Además, subió 20 kilos para hacer las escenas previas al asesinato y luego bajó 23 para la segunda etapa del filme.

Perfil

¿Quién es Johan Delgar?

Originario del Estado de México, Johan Delgar es un actor egresado del centro de artes escénicas Artestudio; también estudió en Casazul. Johan va comenzando su carrera y ha participado en proyectos como “Señorita 89” y montajes como “El murciélago Opereta”, “Cenicienta ”, “ Pippin” y “Voces de Broadway".

El actor Johan Delgar, interpreta a un hombre que no es un mal ser humano, pero tiene las amistades incorrectas. CORTESÍA

Sinopsis

Una historia de venganza

“Mario” (Luis Arrieta), era un hombre que tenía planeado un futuro feliz con su esposa; hasta que una noche son víctimas de un robo que terminó tomando la vida de ella. A partir de ese momento todo cambia en la vida de “Mario”; su único objetivo ahora es vengarse de los asesinos que le arrebataron su felicidad.

CT