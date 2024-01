Todo está listo para que el 1 de febrero llegue a las salas de cine del país la película “Argylle: Agente Secreto”, protagonizada por un reparto multiestelar que encabeza Henry Cavill con la participación de Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’hara, Sofia Boutella, Ariana Debose, John Cena y Samuel L. Jackson.

Esta es una cinta de espionaje, comedia y adrenalina donde Henry demuestra una vez más que es un referente de filmes de acción y aventura. El actor a lo largo de su carrera se ha destacado por protagonizar importantes blockbusters y series épicas. Es mundialmente conocido por interpretar a “Superman”, pero también ha dejado su huella en la televisión como el enigmático “Geralt de Rivia” en “The Witcher”.

El actor británico de 40 años, quien estudió en el Stowe School, en Buckingham, encontró su vocación interpretativa en obras estudiantiles, sobre todo desarrollando personajes del imaginario del icónico William Shakespeare. Es así que Cavill tras muchos años de trayectoria, es uno de los hombres más afamados del cine, es un símbolo sexual cuyo gran carisma y belleza lo han vuelto una celebridad muy querida por la audiencia global.

Según comparte el sitio oficial sensacine.com.mx su debut en el cine lo hizo con la cinta “Vendetta” (2001), donde siguieron proyectos fílmicos como: “El Conde de Montecristo” (2002), “Tristán e Isolda” (2006), “Red Riding Hood” (2006), “Stardust” (2007) y “Whatever Works” (2009), dirigido, en esta última, por Woody Allen. Hasta ese momento, el actor había obtenido personajes secundarios, pero comenzaba a dejar huella, estaba labrando su camino para convertirse en la superestrella que hoy representa.

Y es que en 2007, al histrión le llegó su primer gran trabajo al integrarse al reparto de la serie de televisión “The Tudors” (2007) con el personaje de “Charles Brandon”, duque de “Suffolk”. Este proyecto lo catapultó pues comenzó a hacerse más visible en la industria internacional, así que después de tres temporadas, protagonizó el filme “Inmortales” (2011) de Tarsem Singh. Durante ese mismo periodo se avisó de la gran noticia, la que cambiaría su vida por completo, pues él sería el nuevo “Clark Kent”, el icono de la cultura pop: “Superman”.

Es así que entró de lleno al universo de DC Cómics con el filme “El hombre de acero” (2013), dirigida por Zach Snyder, donde también protagonizó “Batman vs Superman: El origen de la justicia” (2016). Henry también fue parte trascendental de “La Liga de la Justicia” (2021) de Zack Snyder, filme que tuvo opiniones divididas por parte de la audiencia, pero que a él lo reafirmó como una de las grandes estrellas que reavivaron el cine de superhéroes.

En el inter de su aventura con DC, Henry también desarrolló otros proyectos, como “El agente de CIPOL” (2015), “Sand Castle” (2017) y “Misión Imposible: Repercusión” (2018), además, también hizo equipo con Millie Bobby Brown en la serie “Enola Holmes” (2020) donde interpretó a “Sherlock Holmes”, previamente en el 2019 ya se había apuntalado un éxito con “The Witcher”. En 2022 tuvo un cameo como “Superman” en la cinta de DC, “Black Adam”. Y ahora se prepara para enamorar a la audiencia como el carismático agente “Argylle” en la cinta de Universal Pictures y Apple Original Films.

Un personaje a la altura

“Argylle: Agente Secreto”, es una película dirigida y producida por Matthew Vaughn, la mente detrás de franquicias como “Kingsman” y “Kick-Ass”. El guion de este proyecto es de Jason Fuchs.

Guapo y encantador, “Argylle” es, como lo imagina “Elly Conway” (Bryce Dallas Howard) en sus novelas, un espía de talla mundial que no se detendrá ante nada para hacer justicia a quienes la merecen. Es el epítome de la genialidad del espionaje y el director Matthew Vaughn necesitaba elegir a un actor que fuera convincentemente caballeroso, noble, grandioso y capaz de cumplir con las exigencias dramáticas y de acción del papel.

Y solo había una opción: Henry Cavill, volviendo a formar equipo con Vaughn por primera vez desde “Stardust”, en la que Cavill interpretó el papel de “Humphrey”. “Sentí que Henry podía darme todo el material clásico de espía”, resalta el director. “Él puede guiñarme un ojo, él puede hacer todas las cosas que quiero de un espía”.

“Matthew es un gran narrador, sabe lo que quiere y su ojo es genial para los detalles, es extraordinario. Él y yo tenemos una gran complicidad. Nos conocemos desde hace años y él siempre aporta una sensación de diversión única a cualquier cosa en la que trabaja. Es un comunicador bueno y directo y, como actor, eso es lo que necesito. Al final del día, se trata de confiar en tu director y líder”, externa Henry.

Además, al director, le parecía genial la estética del personaje, con ese corte de cabello que luce Henry, el cual le da todo el glamour de los años 80. “He tenido una obsesión duradera con los estilos de esa época. La interpretación de Henry es genial. Necesitaba a alguien que pudiera exudar la esencia de un personaje tipo James Bond, pero con un toque diferente. Henry también podría ser un Bond fabuloso, y por eso lo elegimos”.

Una vez que Cavill leyó el guion de la película, se dio cuenta de que la historia era diferente a todo lo que había leído antes. “Fue reconfortante ver algo nuevo, audaz y dispuesto a correr riesgos. Hoy en día existe una tendencia a que salga un buen producto y luego, durante los próximos 10 años, todo sea igual que ese producto, pero los que desarrolla Matthew nunca son así, ‘Argylle’ está lo más lejos posible de ser genérico”, confiesa el actor.

Inicio memorable

El público conocerá al agente de Cavill, “Argylle”, en una escena inicial de confrontación entre él y su némesis, “Lagrange” (Dua Lipa) en una secuencia de baile.

“La elección de abrir la película con Henry Cavill y Dua Lipa interpretando el baile ‘Whirly Bird’ surge de mi mente algo traviesa”, resalta el director.

“Quería comenzar con una secuencia de baile memorable que pudiéramos revisitar más adelante en la película. No tengo experiencia en coreografía, pero me sumergí en las películas disco de los 70, donde descubrí ese movimiento de baile. No era conocido como ‘Whirly Bird’; acuñamos ese nombre. Lo encontré emocionante porque casi todos intentaron disuadirme de incluirlo. Pero ese tipo de reacción a menudo indica que estoy introduciendo algo único y sin precedentes. En las películas convencionales, es posible que los personajes simplemente hubieran bailado lentamente, dejando la escena olvidada. Pero para mí, se trata de desafiar las normas. ‘Whirly Bird’ añade un sabor inesperado a la película”.

Sinopsis

Un divertido thriller

“Argylle: Agente Secreto” es un divertido thriller de espías que te hará dudar de lo que conoces como realidad. Bryce Dallas Howard es “Elly Conway”, la solitaria autora de una serie de novelas de espionaje bestseller, cuya idea de felicidad es pasar una noche en casa con su computadora y su gato, “Alfie”. Pero cuando las tramas de los libros ficticios de “Elly”, que se centran en el agente secreto “Argylle” y su misión de desentrañar un sindicato global de espías, comienzan a reflejar las acciones encubiertas de una organización de espías de la vida real, las noches tranquilas en casa se convierten en cosa del pasado.

