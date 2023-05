Las carreras imposibles de “Fast & Furious”, la exitosa saga de películas de acción y adrenalina sobre ruedas, llegaron ayer hasta el milenario Coliseo de Roma en una alfombra roja iluminada por el brillo y el glamour de algunas de las estrellas más famosas de Hollywood.

El mítico anfiteatro italiano fue el escenario perfecto para acompañar a un reparto formado por Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Rita Moreno, Hellen Mirren, Nathalie Emmanuel y Jason Statham, que celebraron el estreno de “Fast X”, rodada en las calles de Roma.

“Es emocionante pensar en todas estas ruinas antiguas que, junto a la belleza y la historia de Roma, interactúan con los autos y las explosiones de ‘Fast & Furious ‘que acaba de sentir como una dinámica tan emocionante”, declaró la actriz Nathalie Emmanuel (“Game of Thrones”).

“Fast X” es la décima película de la saga “Fast & Furious”, que desde el debut en 2001 se ha confirmado como una de las más rentables de Hollywood, con filmes, series televisivas e incluso videojuegos derivados.

“Hemos creado algo realmente hermoso. ‘Fast & Furious’ se ha convertido en una especie de hogar para mucha gente que se encuentra al borde de la sociedad, que no son aceptadas en sus comunidades, pero que ven en estas películas una versión de sí mismos”, celebró Michelle Rodriguez, que junto a Vin Diesel se ha convertido en la eterna protagonista de la saga desde sus inicios.

“Fast X” será la penúltima entrega de la trama principal, tal y como anunció Vin Diesel, quien prometió que el final definitivo llegaría con la undécima cinta en 2025 tras más de dos décadas levantando pasiones entre los aficionados al mundo del motor y el cine de acción.

“Dirigir esta película es un sueño hecho realidad. A veces era embarazoso trabajar porque yo llamaba a la acción, pero luego siempre me olvidaba cortar la escena porque estaba viviendo de primera mano esta increíble película que yo siempre había querido ver”, reconoció el director del filme Louis Leterrier. Sin embargo, el hecho de que se acerque la despedida de la saga no ha impedido que al elenco de actores habituales se sumen fichajes estelares como el estadounidense Jason Momoa (“Game of Thrones”, “Aquaman”) y la puertorriqueña Rita Moreno, quien, a sus 91 años, ha dado el salto al cine de acción como la matriarca de la familia Toretto.

Ambos debutantes encarnan a personajes clave para la trama: Moreno da vida a la abuela del protagonista Dominic Toretto -interpretado por Vin Diesel- y Momoa se convierte en Dante, un tenebroso villano que saca a flote el único miedo de Toretto: perder a alguien que ama.

El filme, que se estrenará en cines el próximo 18 de mayo, repite la receta habitual de la marca: carreras imposibles, adrenalina, testosterona e infinidad de efectos especiales repartidos en los escenarios más emblemáticos de Inglaterra, Italia, Portugal, Brasil y la Antártida.

