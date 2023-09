Los retorcidos juegos del asesino “John Kramer” (Tobin Bell) están de regreso en la película de terror “Saw X” -del director Kevin Greutert-, que llega hoy a las salas de cine en México.

Para esta entrega, la exitosa saga se filmó en la Ciudad de México e involucró a diversos actores nacionales, como Octavio Hinojosa, Joshua Okamoto y Renata Vaca, con quienes EL INFORMADOR conversó acerca de su relevante participación.

Renata interpreta a uno de los personajes protagónicos: da vida a “Gabriela”, un rol clave dentro de la trama.

“La película es 100% sangrienta y emocionante. La verdad es que fue una experiencia muy interesante para mí tanto de manera actoral como fan de la saga. Fue muy loco el poder presenciar a ‘John Kramer’ tan de cerca”, comenta.

Recuerda que este proyecto le llegó gracias a un casting, el cual fue presencial: “Sentí muy buena energía desde el momento uno. Es curioso porque es de mis primeras películas en Hollywood, hice una en inglés que se llama ‘Dreamer’ que no se ha estrenado, pero ‘Saw’ es la primera franquicia grande a la que tengo la fortuna de pertenecer”. Recuerda que para el papel sólo hizo una prueba y luego tuvo una cita con los productores y el director, quienes le informaron que se había quedado en la película.

El rodaje fue en la Ciudad de México, en una fábrica y también en algunos exteriores: “El set estaba increíble, te metía (de inmediato) en el juego. El cast está padrísimo y creo que mis compañeros mexicanos dejaron muy en alto a la industria nacional”.

Sobre acercarse al terror, expresa Renata que tanto éste como la comedia son dos de los géneros más complicados, “porque cada uno tiene sus retos. Con el terror no puedes no estar presente, te exige, tienes que usar todas las herramientas posibles como la voz y tus ojos que son muy importantes. Esta es una franquicia que tiene muchos años, así que tienen muy claro el tono, lo que se quiere ver y lo que se necesita”.

Cabe señalar que a Renata le encanta todo el trabajo fílmico y televisivo que se hace en México y América Latina: “Yo, en general, soy la más agradecida de que todos los proyectos que me van llegando sean en el país, en Estados Unidos, Latinoamérica o en algún lugar en Europa… Y claro que me encantaría seguir explorando este mundo en Estados Unidos, porque creo que hay historias muy chidas, además hay directores que admiro muchísimo”.

Destaca que actualmente está cada vez más abierto el camino para que los actores latinos puedan integrarse a cintas internacionales. Finalmente, Renata comparte que pronto llegará el estreno de la serie “Familia de medianoche”, basada en un documental.

La actriz Renata Vaca participa en “Saw X”, su segunda cinta en Hollywood. CORTESÍA

Las claves para ver “Saw X”

El personaje central de toda esta saga se trata de “John Kramer”, interpretado por el actor Tobin Bell, quien es el pilar de toda la macabra historia que ha dejado varios muertos.

Todo el terror comenzó cuando a “Kramer” fue diagnosticado con cáncer, sin embargo, la enfermedad avanzó a un grado que impide que le sea tratada; como sabe que su vida está por terminar, decide emprender la tarea de castigar a las personas que han actuado mal y los pone a prueba para que valoren su vida.

A lo largo de todas las películas existen personajes que se encuentran en algún tipo de prueba física, quienes deberán tomar alguna decisión y sacrificar algo para poder salir con vida.

Durante la saga, “John” ha contado con un cómplice que se ha encargado de vigilar a la próxima víctima, dormirla y cuando despierta alguna cinta en audio o en video le da las razones de porqué está ahí y lo que tendrá que hacer para sobrevivir.

Aunque “Saw X”, como el título lo dice es la décima entrega de la franquicia, en orden cronológico estaría ubicada después de la primera película y una precuela de “Saw II”, razón por la cual siguen estando presentes los personajes de “John Kramer” y “Amanda Young” -su hija-, a pesar de que éstos ya murieron desde la tercera cinta.

Aunque “John” falleció, su legado ha estado presente en todas las películas; incluso, él ha aparecido en flashbacks que han tenido los personajes. Varios han sido los que han tomado el mando de los juegos del miedo.

El actor mexicano Joshua Okamoto es conocido por sus papeles en “Control Z” y “Sexo, pudor y lágrimas 2”. CORTESÍA

Debutan en el género gore

Los actores Joshua Okamoto y Octavio Hinojosa son parte de “Saw X”, y en charla con EL INFORMADOR hablan sobre su debut en Hollywood y en el género gore.

Octavio Hinojosa da vida a “Mateo”, un veterinario de profesión que, a pesar de querer ser una buena persona, siempre elige las peores opciones. En este caso, toma la decisión de unirse a un grupo de estafadores que prometen dar un tratamiento para curar el cáncer de “John Kramer”; pero, tras ser descubiertos en su engaño, sabrán que se metieron con la persona equivocada.

El mexicano vivió en este rodaje una experiencia única, pues desde el proceso de preparación de su personaje requirió muchos retos personales y profesionales. Además, reconoce que participar en “Saw X” es una oportunidad única en su carrera.

“Todavía no nos cae el 20 a Joshua y a mí del tamaño del monstruo que es ‘Saw’ como franquicia y el impacto cultural que ha tenido este proyecto en el cine de terror. Ser parte de esta familia nos emociona mucho, y más cada vez que nos avisan que el tráiler se vio en Londres, en Uruguay o en cualquier parte del mundo”.

Cabe señalar que Octavio, en México, es una cara muy familiar de la comedia, ya que ha participado en la exitosa serie “Cómo Sobrevivir Soltero”, por lo que le parece una gran experiencia sumergirse en el terror: “Como actor siempre quieres experimentar diferentes géneros, obviamente lo que más he hecho en mi carrera es comedia y drama, pero siempre es emocionante hacer distintos estilos y personajes, pero al final de cuentas aunque hagas una comedia, un drama, una farsa o una cinta gore, hay una clave que aplicas en todos los géneros: operar desde un lugar verdadero, en ese sentido, no me sentía como pez fuera del agua, sabía lo que tenía que hacer y me sentía muy seguro de mi lugar en el proyecto”.

Por otro lado, Joshua Okamoto, desarrolla el papel de “Diego”, uno de los artífices de la estafa que involucra a “John Kramer”, el famoso asesino serial que tomará venganza con sus elaboradas máquinas de tortura. “Diego” es el taxista encargado de llevar a “Kramer” a las instalaciones donde será sometido a una cirugía para curar su cáncer.

Desde que participó en el casting de esta película, Joshua Okamoto se dio cuenta que este era un proyecto único por la particularidad de las escenas que tuvo que realizar, pues tenía que mostrar sus cualidades para llorar, gritar y mantenerse en una situación de peligro. Él habla del contrapunto de que un filme como éste se desarrolle en una ciudad tan característica y colorida como lo es la Ciudad de México.

“Es la primera vez que la franquicia se desplaza de Estados Unidos en tiempo y espacio en la acción, y la Ciudad de México, en este caso, se siente como un personaje, como un telón de fondo, porque se sienten las texturas, los colores, los olores y toda la cultura. Esto me parece que va a ser interesante tanto para la franquicia como para los fans de nuestro país, esto es un cambio y un acierto de esta última entrega que va a refrescar por completo a la saga”.

Finalmente, Joshua tiene una importante transformación física en el filme, pues se aleja de su cabellera crespa y su característico bigote y barba: “Es interesante desplazarse de la autopercepción, eso a mí actoralmente me parece muy atractivo y, en ese sentido, son decisiones que no recaen en el actor; es decir, el look final pasa por una serie de decisiones y de departamentos como dirección, maquillaje y vestuario, que terminan codificando lo que se ve, pero en la experiencia de hacer terror y gore que es mi primera vez, la verdad es que lo disfrute un montón”.

Sinopsis

¿De qué va “Saw X”?

“John Kramer” (Tobin Bell) está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de “Saw” explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de “Jigsaw”. Toma lugar entre los eventos ocurridos de “Saw I” (“El juego del miedo”) y “Saw II” (“El juego del miedo 2”). Un enfermo y desesperado “John” viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer - sólo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables-. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas e ingeniosas trampas.

CT