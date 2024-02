Este jueves 22 de febrero se estrena en salas de cine de México la película biográfica “Ferrari”, basada en la vida del piloto y empresario italiano Enzo Ferrari, quien creó un imperio en la industria del automovilismo a través de la escudería Ferrari. El filme es dirigido por Michael Mann y protagonizado por Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley.

La cinta aborda un momento crucial en la vida del empresario, hacia 1957, cuando una crisis pone en jaque su emporio; además, está en duelo por la muerte de su hijo Dino quien tenía sólo 24 años de edad. Sin embargo, también está en el proceso de reconocimiento de su hijo “Piero”, quien fue concebido extra maritalmente. Además, en ese momento está en juego la Mille Miglia.

“Su negocio está al borde de la quiebra, porque estaba más interesado en los coches de carreras que en ser vendedor”, expresó el actor, quien acotó que en ese momento “el mundo de las carreras estaba cambiando, pues la mortalidad de los pilotos era del 50%, así que fue una época muy tumultuosa”.

La película “Ferrari” está basada en la biografía de 1991, “Enzo Ferrari: The Man and the Machine” de Brock W. Yates.

Además, Adam describe al personaje como alguien que parece estar muy tranquilo en la superficie, “pero que tiene ese motor en marcha constantemente”; también, describió a Enzo Ferrari como alguien que “parecía famoso por tener sangre fría”.

Por su parte, Penélope, quien interpreta a “Laura”, la esposa de Enzo, quien lo apoya en el inicio de la escudería y que vive con él el deceso de su hijo, expresa sobre su personaje: “Realmente se podía sentir la profunda depresión que estuvo teniendo durante tantos años de su vida”. Además, Laura tuvo que afrontar que su marido tenía otra relación sentimental y además otro hijo. “(Laura) tenía una personalidad difícil. Estaba rota y eso es lo que la gente no quería ver. Y por eso al personaje lo tomé como algo personal. Era la necesidad de darle voz porque representa a tantas otras mujeres en el mundo que tampoco tienen voz”.

La actriz compartió que para ella hubo una escena devastadora y llena de rabia en la que Laura Ferrari culpaba a su marido por la muerte de su hijo. “Estaban destrozados, como tantas parejas que nunca se recuperan de la pérdida de un hijo”. Este filme es el retrato de un hombre que se hizo millonario persiguiendo sus sueños, pero que también la fatalidad estuvo presente en varios momentos de su vida.

Filmografía de Michael Mann

1971: “Jaunpuri” (cortometraje).

1972: “17 Days Down the Line” (cortometraje).

1977: “La mujer policía” (serie de televisión).

1979: “The Jericho Mile” (TV).

1981: “Thief”.

1984-1989: “Miami Vice” (TV, productor).

1986: “Manhunter”.

1987: “Crime Story” (serie de televisión).

1989: “L.A. Takedown” (TV).

1990: “Drug Wars: The Camarena Story” (miniserie, productor).

1992: “The Last of the Mohicans”.

1995: “Heat”.

1999: “The Insider” (El dilema).

2001: “Ali”.

2004: “Collateral”.

2006: “Miami Vice”.

2009: “Public Enemies”.

2015: “Blackhat”.

2022: “Tokyo Vice” (TV).

2023: “Ferrari”.

El director estadounidense Michael Mann llegó al estreno de “Ferrari”, en el Director’s Guild of America en Los Ángeles, el 12 de diciembre de 2023. AFP

La verdadera reina de España

Este 2024 la actriz española Penélope Cruz estará celebrando 50 años de edad convertida en un icono del cine y la moda. Nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, España. La primera española en ser nominada al Oscar, obtuvo la estatuilla dorada por la cinta de Woddy Allen, “Vicky Cristina Barcelona” (2008) como Mejor actriz de reparto. Sin embargo, previamente el auge de su carrera en gran medida fue por colaborar en los filmes del cineasta español Pedro Almodóvar, con quien hizo importantes cintas como “Volver” y “Los abrazos rotos”.

Además, con Salma Hayek desarrolló una gran amistad y también hicieron el éxito “Bandidas”. Penélope Cruz está casada con el actor español Javier Bardem desde el 2010, su primer encuentro con él fue en la película “Jamón Jamón” en 1992. Penélope también es un icono del estilo, ha colaborado con grandes marcas como Chanel.

La actriz ganó un Oscar por su trabajo en la cinta “Vicky Cristina Barcelona”. ESPECIAL

Estreno a toda velocidad

Durante el verano de 1957, detrás del espectáculo de la Fórmula 1, el expiloto Enzo Ferrari (Adam Driver) está en crisis y la quiebra amenaza su fábrica automotriz que 10 años atrás construyó junto con su esposa Laura (Penélope Cruz). El volátil matrimonio de Enzo también ha sido afectado por la pérdida de su hijo Dino y el reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, Piero, concebido con Lina Lardi (Shailene Woodley).

Enzo deberá enfrentar algunos puntos de inflexión como la presión financiera para aumentar la productividad, lo que significa ir en contra de su antiguo deseo de producir sólo autos de carrera. Mientras tanto, la pasión de sus pilotos por ganar la traicionera carrera de 1000 millas a través de Italia, la Mille Miglia, los empujará al límite.

El actor Adam Driver aparece caracterizado de Enzo Ferrari. CORTESÍA

Un referente de la actuación

Adam Douglas Driver es un marine retirado, cantante ocasional y actor estadounidense. Actualmente tiene 40 años, nació un 19 de noviembre de 1983 en San Diego, California y está casado con Joanne Tucker. Es internacionalmente reconocido por sus papeles como “Adam Sackler” en la exitosa serie de televisión de HBO “Girls” y como “Kylo Ren”, el villano principal, en la saga de ciencia ficción “Star Wars”, en la que aparece por primera vez en “El despertar de la Fuerza”.

Ha tenido destacadas actuaciones en filmes como “Historia de un matrimonio” (2019) con Scarlett Johansson, lo que le valió su primera nominación al Oscar como Mejor actor, además de su labor en “La casa Gucci” (2021) con Lady Gaga donde también interpretó a un magnate italiano, Maurizio Gucci.

La cantante, compositora y actriz Lady Gaga (izq.) y el actor estadounidense Adam Driver (der.) aparecen fotografiados el 11 de marzo de 2021, en la Piazza Duomo, en el centro de Milán, en el set de la película de Ridley Scott: “House of Gucci”. AFP

¿Quién era Enzo Ferrari?

El piloto italiano, Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, originario de Módena, Italia, nació un 20 de febrero de 1898. Fue fundador de la icónica escudería italiana Ferrari; el también empresario era conocido como “El Comandante”. Murió un 14 de agosto de 1988 en la misma ciudad que lo vio nacer, tenía 90 años.

Se destaca que desde muy pequeño, Enzo se enamoró del automovilismo: tras ver una carrera de autos con su papá y su hermano en Bolonia, decidió que quería convertirse en piloto, tenía 10 años. Entrando a su adolescencia y juventud vivió momentos complicados. Trabajó en distintos oficios como cronista y también colaboró con los bomberos de su ciudad natal. Se vio afectado por la Primera Guerra Mundial y las muertes de su padre y hermano, por lo que desde jovencito tuvo que hacerse cargo de su familia y ser partícipe de la guerra.

Pero su pasión por los coches siempre estuvo latente, y aunque se dice que intentó trabajar en Fiat, no lo consiguió, pero eso no impidió poner en marcha su creatividad transformando los excedentes de guerra en vehículos, de esa manera, aprendió a conducir de manera destacada. Ya era 1919 y estaba inmerso en las competencias, se comparte que en una carrera trabajó con un Alfa Romeo usado y eso hizo que la firma milanesa lo invitara a colaborar como su piloto oficial.

En 1929 es cuando Enzo pone en marcha su escudería; en principio dando soporte a los pilotos de Alfa, llegando a convertirse en una división en competencia de la firma. Para 1931, Enzo dejó los circuitos como piloto. Se dice que su primera creación con Ferrara fue el Alfa Romeo 158 “Alfetta”.

Tras la llegada de la Segunda Guerra Mundial, dejó su labor en Alfa Romeo, dándole auge Auto a Avio Construzioni Ferrari, por los conflictos bélicos se mudó de Módena a Maranello, pero su empresa fue ataca en 1944 y volvió al ruedo en 1946. En ese mismo año, comenzó el sueño de desarrollar su primer Ferrari con un motor V12, pasado poco más de un año la meta se cristalizó convirtiéndose en un Ferrari S 125, sumando prestigio, modernidad y un auge en el automovilismo.

El piloto y empresario Enzo Ferrari nació en Módena, Italia. AFP

