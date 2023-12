Este 14 de diciembre se estrena la cinta animada de Illumination, “¡Patos!”, película dirigida por Benjamin Renner, quien desarrolla un espectáculo visual con gran maestría artística, humor subversivo, personajes inolvidables y una banda sonora alegre. Las voces protagónicas para la región de Latinoamérica son Poncho Herrera y Fernanda Castillo, con quienes EL INFORMADOR tuvo oportunidad de conversar. Ellos interpretan a la pareja de patos y padres de familia -los “Mallard”-, “Mack” y “Pam”, respectivamente.

La familia “Mallard” se ha sentido estancada, por lo que tras pensarlo demasiado, ha decidido dirigirse a Jamaica para pasar el invierno, pero sus bien trazados planes fallan con rapidez. La experiencia los inspirará para ampliar sus horizontes, abrirse a nuevos amigos y lograr más de lo que jamás hubieran creído posible, mientras aprenden más sobre los demás y sobre sí mismos.

Al respecto, señala Fernanda que esta es una buena oportunidad para ver este filme en familia, a propósito de esta temporada decembrina “en la que nos juntamos para ver cómo vamos a planificar el próximo año… y qué tal que en una de esas sea planear romper nuestros horizontes y salirnos de la zona de confort, pero en equipo”.

Poncho interpreta a “Mack”, el padre que se resiste al cambio y prefiere quedarse donde ya están establecidos para tener segura a su familia. “Es un pato miedoso que piensa que con esta sobreprotección le está brindando seguridad a su familia, pero creo que por el contrario, los está limitando a ver el mundo, a experimentar y a aprender aún más. Y creo que este es un mensaje muy potente, no sólo para los chiquitines, sino también para los no tan chiquitos”.

En tanto, Fernanda da vida a “Pam”, quien es lo opuesto de “Mack”, ella sí tiene esta visión de afrontar lo desconocido: “Yo justo estoy en un momento así en mi vida, estoy tratando de hacer proyectos como actriz que me reten hacia otros lugares, que me enseñen cosas diferentes que no he visto de mí. Entonces, va muy acorde, pero también todo esto, la verdad es que me gustaría hacerlo más como mamá, aunque todavía me dejo llevar un poquito por el cuidado de mamá primeriza, pero me emociona mucho porque creo fervientemente que hay que enseñarle a los hijos con el ejemplo; reconocer que lo que nos provoca miedo, probablemente tenemos mucho más camino que recorrer, y que no debe ser el miedo lo que te guíe, sino las ganas de aprender y de saber que si te caes, lo único que puedes hacer es levantarte”.

Las aventuras del doblaje

Hay otros mensajes en la película que son importantes, como afrontar los miedos y sentirse apoyado en un círculo de confianza como lo es la familia, en ese sentido, destaca Poncho que todo esto también va muy ligado al proceso del doblaje, “nosotros no estamos tan familiarizados con éste. Entonces, muchas veces tienes que estar abierto a la retroalimentación, a escuchar bien a quien nos dirige. Y viajar te invita a experimentar cosas nuevas, a conocer personas distintas, lo que te da la posibilidad de tener más herramientas y aprendizaje, lo cual es muy valioso para todos. Yo estoy verdaderamente maravillado con el talento de todo lo que tiene que ver con ese proyecto tremendamente rico y complejo”.

Finalmente, para Fernanda el doblaje también se trata de hacer trabajo en equipo, “sobre todo cuando estás empezando, esta es la segunda ocasión en la que puedo entrarle a un personaje así. Y se trata de un trabajo de escucha, de llegar con la humildad sobre un mundo que no conoces, pero aportar de alguna manera”.

El filme animado fue producido por Illumination y dirigido por Benjamin Renner. CORTESÍA

Una aventura de altura

La historia de “¡Patos!” presenta a la familia “Mallard”, la cual está un poco estancada. Mientras que el padre, “Mack” (Poncho Herrera), se conforma con mantener a su familia a salvo nadando alrededor de su estanque situado en Nueva Inglaterra para siempre; la madre, “Pam” (Fernanda Castillo), está ansiosa por cambiar las cosas y enseñarles a sus hijos -el adolescente “Dax” y la patita “Gwen”- el mundo entero. Después de que una familia de patos migratorios desciende en su estanque y cuenta emocionantes historias de lugares lejanos, “Pam” convence a “Mack” para embarcarse en un viaje familiar, pasando por Nueva York, hacia la tropical Jamaica.

CT