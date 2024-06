Hoy se estrena en salas de cine la cinta “Bad Boys: Hasta la muerte”, la cuarta película de esta franquicia que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence, donde también participan Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig, además de la mexicana, Paola Núñez, quien repite con su personaje de “Rita” después de haber sido parte de “Bad Boys: Por siempre”.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con la actriz, quien actualmente está trabajando en Malasia: “Estoy muy emocionada del estreno, pero también triste de no haber podido ir a la premier, porque en ‘Bad Boys: Por siempre’ hicimos un estreno en Los Ángeles, pero no pudimos hacer el tour de medios por la pandemia; esto fue en el 2020. Y esta vez me lo perdí porque estoy trabajando acá. No he visto la cinta, pero sé que quedó muy buena, porque todos los actores (que participan en ella) que fueron a verla, todos me escribieron que quedó increíble y que las secuencias de acción quedaron espectaculares. Ahora espero que la gente la disfrute”.

Señala que es fan de la franquicia desde que ésta comenzó, “pero lo que es como garantía es la dinámica y la química que tienen Will y Martin, que es lo que la gente quiere ver y lo que está en primer plano, ya después están las escenas de acción y todos los demás actores que estamos. Sin embargo, ellos dos son los que hacen que esta película funcione tan bien”.

La cinta maneja una constante avalancha de acción y comedia, por lo que el público puede estar más que seguro que se va a divertir al por mayor en la sala de cine: “La química que tienen ellos dos es muy cómica y si a eso le agregas secuencias increíbles de acción, pues es como una fórmula perfecta. Y los personajes que estamos ahí sólo estamos complementando, pero justo cuando eres actor y estás en una película donde sabes que los personajes principales son ellos dos (Martin y Will) y que tu papel sólo aparecerá poco, pues lo que haces es exprimir esos momentos y enseñarle a la gente lo más que puedes, mostrando quién es tu personaje y dándole esa verosimilitud, que es más difícil que cuando estás en una película donde tienes el 70 o 80% de las escenas”.

Justo sobre cómo delineó a “Rita” en esta nueva entrega, Paola señala que lo padre de su personaje es que ya lo tenía muy estudiado desde “Bad Boys: Por siempre”. “Entonces, es un personaje que sigue siempre las reglas, es un poco rígida y eso tiene consecuencias negativas esta vez. Entonces, esto para ella será un aprendizaje para intentar seguir sus corazonadas y saber cuándo tiene que ser dura y cuando tiene que ser flexible. Así que eso me gustó mucho, pues vemos a un personaje que no es perfecto, que toma decisiones incorrectas aunque cree que hace lo justo, pero al final se da cuenta, se siente mal y pide una disculpa. Eso es muy bonito de mi personaje, pues ha llegado hasta donde está por su capacidad y por ser sumamente estructurada, aunque eso de pronto no le genere las mejores consecuencias”.

En su reciente visita a México, tanto Will como Martin reconocieron el gran trabajo de Paola, destacando que ella es “la jefa” y que sabe muy bien “patear traseros”. “Will es el productor de la película y el hecho de que me haya hablado para volver a participar, me da tanto gusto porque quiere decir que le gustó mi trabajo, que confía en mí y que le doy esa fuerza necesaria a ‘Rita’ y eso me hace sentir muy bien, pues (los realizadores) no van a apostar por cualquier persona. No sé si esto me va a abrir las puertas en el futuro, pero lo que sí sé es que me quedo muy contenta con mi trabajo como actriz y con mi responsabilidad en esta película”.

Llegaron los chicos malos

Este verano, los chicos malos favoritos del mundo están de regreso con su icónica mezcla de vertiginosa acción y escandalosa comedia, pero esta vez con un giro: los detectives preferidos de Miami son fugitivos.

CT