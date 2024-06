Director de Deadpool 3 podría dirigir la nueva cinta de 'Los Vengadores 5'

Los Vengadores son una de las franquicias más exitosas de Disney, eso significa que con la nueva entrega de Deadpool 3, llevaría a su director Shawn Levy a preparar la nueva película de Marvel Studios.

Según reportes de Deadline, el estudio busca llevar a la pantalla grande la mayor producción jamás hecha dentro de su universo cinematográfico, al juntar más de 60 personajes de la franquicia.

En la nueva cinta que se estaría preparando suenan los nombres de Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Simu Liu y Karen Gillian, quienes volverían a sus principales papeles en el Universo Marvel, donde se espera que los personajes de esta película tengan igualdad de condiciones formando un equipo en conjunto.

Aunque se desconoce el eje central de la trama, se especula que el nombre sería Avengers: Kang Dynasty, con el actor Jonathan Majors como el villano principal, sin embargo, estos planes se descartaron debido a los problemas legales del artista por violencia doméstica.

Por otro lado, tras las recientes expectativas en torno a la nueva película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, se esperaría que la compañía del ratón esté considerando a Levy para dirigir el filme y duplicar el éxito de la anterior cinta que recaudó una ganancia de 2,798 millones de dólares.

La vasta trayectoria de Shawn le ha dado muchos éxitos en taquilla, pues ha dirigido cintas como Free Guy o Gigantes de acero y otros largometrajes como Una noche en el museo, Proyecto Adam o la miniserie original de Netflix All the Light We Cannot See.

A pesar de que no se tienen más indicios oficiales de quién llevará a la realidad la nueva película de Marvel, es un hecho que la respuesta de la audiencia en Deadpool 3 determinará el futuro del director dentro de Disney y Marvel.

SM