Película de Kuno Becker se adentra en el sismo del 85

Este jueves 13 de septiembre se estrena la cinta “El día de la unión”, proyecto escrito, dirigido, producido y actuado por Kuno Becker, que tiene como uno de sus protagonista al actor Armando Hernández, y que relata la historia de vida de dos hombres que se encuentran inmersos en uno de los acontecimientos más dolorosos que marcaron la historia de México, el sismo del 19 de septiembre de 1985.

De igual manera, el estreno de este filme también brinda un homenaje a los afectados y a los héroes por el temblor del año pasado que fue también un 19 de septiembre y que aún muchas familias viven los daños colaterales de este reciente suceso. En entrevista, comparte Armando la aventura que significó rodar este filme y que finalmente el público tendrá la oportunidad de verlo en la pantalla grande.

“Hace poco más de tres años coincidí con Kuno a quien conozco de hace mucho tiempo cuando hicimos otro proyecto de cine, él estaba promocionando en Los Ángeles su ópera prima (‘Pánico 5 Bravo’) y ahí me platicó acerca de esta historia, lo que quería realizar con este acontecimiento del terremoto del 85 y me pareció interesante lo que quería expresar a través de la película. Yo le pedí de favor que cuando estuvieran preparando la cinta, me dejara hacer el casting y fue como tiempo después me habló y luego de una serie de pruebas me dieron el papel”.

Reconoce la trascendencia tan importante que dejó este evento no solo para quienes viven en la Ciudad de México, también para todo el país, “todo lo que despertó, sacó lo mejor de todas las personas que estuvieron involucradas directa o indirectamente con el terremoto. Como bien dice Kuno, no solo sacudió la tierra, también las emociones y a partir de ahí activarnos como humanos y ayudarnos los unos a los otros”.

La trama según destaca la sinopsis, narra la historia de “Javier” (Hernández), un taxista al que el destino lleva a trabajar cerca del Hotel Regis el 19 de septiembre de 1985. Frente a sus ojos, la Ciudad de México se derrumba en el terremoto de ese día. Se verá también la formación de las brigadas de rescate y la unión del pueblo mexicano. Sobre la construcción de la trama, explica Armando que Kuno se inspiró de muchas de las historias que conoció mientras desarrollaba su proyecto.

“‘Javier’ es un personaje con el que la gente que estuvo de cerca viviendo esto se puede identificar, es el reflejo mismo de esta tragedia, es un ingeniero civil que es un taxista y que en el momento en el que se ve envuelto en este suceso, empieza a hacer las labores de rescate”.

Sobre estar en los días de rodaje y recrear esos momentos tan complicados, humanizó aún más a Armando: “Tuvo doble impacto con lo ocurrido el año pasado. Yo tenía tres años cuando ocurrió lo del 85, mi conocimiento era nulo; sin embargo, tuve que hacer una investigación al respecto y tuve acceso a videos que el mismo Kuno me dio para que yo pudiera comprender y entender lo que había ocurrido en ese entonces.

Llegar al set era impactante también por la gran producción que hay detrás de esta película, hay una gran manufactura y un gran diseño de producción, era impactante estar en uno de los sets”.

“Y vino todavía más fuerte (la emoción) cuando el año pasado viene este otro terremoto, de pronto era estar como entre la ficción y la realidad, eso de alguna manera nos puso los focos en rojo, si bien nuestra premisa era recodarle a la gente lo que se había logrado en aquel entonces, ahora verlo de cerca y ver cómo reaccionaron (con el reciente suceso), fue también algo satisfactorio”.

Sobre la manufactura de la cinta, explica Armando que las producciones mexicanas desde siempre se han comprometido por estar a la altura y la calidad de lo que se debe ofrecer en cine y a los espectadores. “Siempre se ha arriesgado y apostado, no es un trabajo que haya surgido apenas, ya se llevan muchos años, desde ‘Amores perros’ o ‘Matando cabos’. Y (con esta cinta) hace dos años se contó con el presupuesto, porque realmente el temblor mismo es un protagonista de la película y teníamos que tener lo más creíble posible; es aplaudible lo que logró Kuno, quien fue el que desató en cadena todo esto y contagió al equipo para que lográramos hacer una gran producción”.

En la cinta también participan Gustavo Sánchez Parra, Mario Zaragoza, Álvaro Guerrero, Ximena Ayala, Harold Torres, Sandra Echeverría, Aurora Papile e Ivonne Montero, entre otros.

“Esta es una historia nuestra (de los mexicanos) para que estemos orgullosos de lo que somos como sociedad y como país”. La cinta llega por Videocine, pero también se estrenará semanas después en Estados Unidos, quieren que tenga un gran alcance en otras latitudes.

TOMA NOTA

Función a beneficio

“El día de la unión” tendrá una función a beneficio, dentro de las actividades del Festival de Cine que organizó la Secretaría de Cultura, el cual culmina el día 13 -mañana-, la fecha del estreno de esta cinta; todo lo recaudado de este día será donado para el Mercado Juchitán en Oaxaca para su restauración.

PARA SABER

De la comedia al drama

Armando es un actor todo terreno que lo mismo hace dramas que comedias o participa en cine que en televisión y luego de protagonizar proyectos tan importante como la bioserie de “Julio César Chávez”, para el histrión era importante volver a conectar con el drama, después de haber formado parte de proyectos de comedia.

“Me siento muy agradecido y bendecido por las oportunidades, no es fácil brincar de un lado a otro, por mucho tiempo había estado haciendo mucha comedia, lo cual me tenía muy contento, pero quería regresar a hacer drama, me llegó la oportunidad de hacer una bioserie, cine y televisión, no ha sido un camino fácil, pero está rindiendo frutos lo que se había hecho hasta ahora y espero que se sigan dando estas oportunidades”.