Durante la emisión del programa Ventaneando del pasado 23 de abril, Pedro Sola volvió a convertirse en el centro de atención, pero esta vez no por un tropiezo verbal o una frase fuera de contexto, sino por compartir un deseo final que dejó atónitos a sus compañeros y desató una ola de carcajadas: quiere ser enterrado en el Palacio Nacional.

El comentario surgió mientras en el set se hablaba del eventual funeral del papa Francisco. En ese contexto, el conductor de 78 años reflexionó públicamente sobre su propia despedida, destacando la previsión de quienes organizan su propio funeral. Fue entonces cuando, con total seriedad, soltó:

“Yo quiero que me sepulten en Palacio Nacional, debajo de ya saben en donde”.

El comentario causó una mezcla de risas y sorpresa en sus colegas, quienes no tardaron en responder entre bromas y sugerencias más "alcanzables", como que fuera sepultado en las instalaciones de TV Azteca, sitio que ha sido su casa durante décadas. A esto, Pedro respondió con su característico humor:

“Aquí en el crucero, que ahí me pongan en una esquina”.

Rosario Murrieta intervino con una anécdota divertida, señalando que esa esquina era el lugar donde Pedro suele detenerse a charlar con todo el personal del canal. A partir de ahí, la conversación tomó un rumbo aún más cómico, con Pedro imaginando su propio memorial al estilo de una comedia de televisión:

“Exacto, y que pongan una grabación sin fin de yo platicando”, propuso entre risas. Y como detalle final, agregó su petición para una estatua particular: “Una banca y yo así, como la foto de don Vicente Fernández”.

Detrás de esta extravagante solicitud hay un trasfondo personal. Pedro explicó que su deseo de ser sepultado en el Palacio Nacional no tiene motivaciones políticas ni responde a un capricho, sino a un recuerdo ligado a su historia laboral:

“Porque ahí trabajé hace muchos años”, comentó.

Aunque no se explayó en detalles durante el programa, es conocido que antes de dedicarse a la televisión, Pedro tuvo una trayectoria en el sector público. En una entrevista previa con Pati Chapoy, relató cómo un encuentro fortuito en una boda lo llevó a ingresar a la Secretaría de Hacienda, gracias al contacto con un subdirector que supo de su formación en economía. Allí trabajó de 1968 a 1976.

Más adelante, continuó su carrera en la Secretaría de Comercio, donde permaneció hasta 1992. Su salida de esa institución, según él mismo ha contado, fue motivada por un ambiente laboral hostil.

“Me tuve que salir de ahí por una mujer que me hostilizaba, háganme el favor, a mí, una jefa horrorosa, me hostilizaba, le caía gordo que porque no usaba la computadora, yo estaba acostumbrado a dictarle a las secretarias”, reveló con franqueza.

Tiempo después, se desempeñó en el Fideicomiso Empresas de Solidaridad. Fue entonces cuando una amiga suya, que trabajaba como productora, lo invitó a participar en el piloto de Ventaneando, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida y lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana.

