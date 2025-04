Daddy Yankee solicita disolver corporaciones compartidas con su exesposa por 'diferencias irreconciliables'

El ícono del reggaetón Daddy Yankee, cuyo nombre de pila es Ramón Ayala Rodríguez, presentó este miércoles una moción ante el Tribunal de San Juan para disolver múltiples corporaciones compartidas con su ex esposa, Mireddys González. La acción legal se produce tras el proceso de divorcio iniciado en diciembre de 2024, y busca poner fin, de manera "ordenada y legal", a los negocios que aún gestionan conjuntamente.

Según explicaron los representantes legales del cantante, las diferencias irreconciliables entre ambas partes han roto cualquier base de confianza y comunicación, lo que impide continuar la relación comercial. Tras recuperar la administración de dos de sus empresas principales, El Cartel y Los Cangris, Daddy Yankee habría identificado serias deficiencias administrativas que hicieron insostenible su operación, lo que llevó a la inactividad del artista dentro de dichas entidades.

La moción resalta que González mantiene actualmente el control de otras corporaciones como Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo sus activos, ingresos y operaciones, sin que Yankee tenga acceso a información sobre ellas. Además, se reveló que González disolvió previamente una de las compañías bajo su control, Kong Hambre LLC, alegando falta de propósito comercial.

Lee también: Pablo Montero es denunciado por influencer después de una cita romántica con ella

En virtud de estos hechos, se solicitó al tribunal la disolución de Green Wall Luxury, Crabby Cottage, Los Cangris y C & C Artistic Management, amparándose en la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, que permite a los socios solicitar la disolución cuando no hay acuerdo entre las partes para continuar operando en común.

KG