Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu ya no es "La Jefa"; es una mujer que aprendió a contarse desde adentro; así se confesó en la revista "Vogue".

En su nuevo álbum, "Latinaje" que se estrena en un par de días, deja de lado el personaje: "Esa mujer no era madre. Yo no creía en eso de que la vida te cambia con un hijo, pero es cierto. Fui mamá y descubrí la vida desde otro lugar, el amor por mi bebé, la vida, mis voces internas", explicó sobre su disco que nació entre beats, pañales y miedos.

"Es un disco que hice en un gran momento de mi vida, pero igual escribí canciones tristes. Es el miedo de perder, que llega justo cuando todo está bien", aceptó.

Una de esas canciones es "La cueva", una balada melancólica, la primera que compuso justo después de su separación de Christian Nodal, el padre su hija, al respecto aceptó que tuvo pavor de la reacción de la audiencia.

"Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé. Yo no sabía lo que venía después", confiesa.

Y sobre el amor acepta que este álbum le sirvió de transformación: "A veces me marchito, pero con esfuerzo y dedicación florezco. Y no solo el amor te marchita, la vida tiene muchos momentos tristes donde una se marchita, pero siempre, es medio cursi lo que digo, se puede florecer si una está enfocada y consciente de que los dolores no duran para siempre. No hay mal que dure cien años".

CT