Pedro Pascal se ha convertido en el actor del momento.

La participación del actor chileno en exitosas series como "The last of us" y "The mandalorian" han llevado a que sea uno de los más buscados entre las estrellas de Hollywood. Poco a poco ha ido sumando seguidores alrededor del mundo que están deseosos de conocer más de él.

Hace unos días Pedro Pascal terminó revelando cuál es la canción que quiere que pongan en su funeral. Fue durante su paso por el programa "Hot ones" donde dio los detalles del tema.

En ese sentido, sostuvo que fue criado por "HBO, Spielberg y Prince" y agregó que "Purple Rain" es la canción que no puede faltar el día en que se vaya de este mundo.

Pero ahora el protagonista de "The last of us" hizo referencia a sus canciones favoritas. Según él mismo explicó tiene algunas debilidades en materia de gustos musicales. La música mainstream es uno de los géneros a los que mayormente suele inclinarse. Pero también se ha calificado como una amante de los clásicos más populares.

Cuáles son las canciones favoritas de Pedro Pascal

Sin embargo, hay un género muy particular que no puede faltar en la playlist de Pedro Pascal. Se trata de la música cuyos autores son cantantes de la comunidad afrodescendiente. Motown es una de las discográficas favoritas del actor.

Es justamente esta disquera de donde toma la mayoría de sus canciones. Pedro Pascal reveló que escucha "música de Motown, Marvin Gaye, Aretha Franklin y Etta James. No salgo de la cama si no los escucho".

Sin embargo, entre sus canciones favoritas se posicionan "Dreams", de Fleetwood Mac, un auténtico himno de los años 70'.

"Ring My Bell", de Anita Ward.

Y el tercer tema favorito es "Come See About Me", de The Supremes.

