"Paulina de la Mora" envía mensaje por el Día de las Madres

"Paulina de la Mora", personaje al que da vida la actriz mexicana Cecilia Suárez en la serie "La Casa de las flores", regresó tras el final de la serie, para felicitar a las madres en el marco de su día y para invitar a que la gente no salga de su casa, aunque estén muy emocionados por la conmemoración de la fecha.

En un video compartido en las redes de Cecilia, "Paulina de la Mora", expresó con su pausada forma de hablar: "¡Ay hola! Bueno, pues por lo visto no nos podemos deshacer ni ustedes de mí, ni yo de ustedes, en fin. Les cuento que estoy nerviosa, ¡ay bueno! Una, porque se me ven las canas, pero esta cuarentena no da tregua. Aunque ya dijo la Salma Hayek, que hay que presumirlas, ni modo, al buen tiempo buena cara".

En el mensaje, el personaje se dice emocionado porque "Brunito", (Luis de la Rosa) y "María José", (Paco León), la van a festejar, y viceversa, "Brunito" y ella festejarán a "María José", pues ambas son madres: "Quería aprovechar para felicitar a todas las mamás, sobre todo para agradecerles pues que nos aguanten a las hijas, a los hijos, y ni se diga a los maridos, piedad".

"Paulina", pide a la gente que no salgan de sus casas ni aunque les agarre la emoción por el Día de las Madres, incluso, hace mención de la campaña titulada "Este 10 de mayo, no chin... a tu madre. No la expongas, cuídala y no vayas a visitarla. No salgas".

"¡Ay no me hagan reír! ¿Que ya se les olvidó cómo hablan ustedes? Muy de golpe de pecho ¿no? Pues, así como dice la campaña, se me quedan en su casa, por favor. ¡Feliz día a todas las mamás!€, finalizó "Paulina de la Mora", quien al inicio del confinamiento por COVID-19, también fue tajante al pedir que la gente respetara las medidas recomendadas por las autoridades de salud.

jb