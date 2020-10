Paulina Rubio rompe el silencio y revela lo que sufrió por "bullying"

Paulina Rubio habló del polémico momento que vivió durante una transmisión en la que olvidó la letra de sus canciones y mostró un comportamiento extraño que dio mucho de qué hablar.

La cantante decidió abrir su corazón y expresar ante sus seguidores en redes sociales, su sentir ante la difícil situación de pandemia, en la que muchas cosas han cambiado; en este tiempo, la intérprete se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido.

"Me tomé un tiempo, un retiro espiritual para conectar con los míos, para conectar conmigo, con todo lo que está pasando y todo lo que pasó", expresó.

Relejada en un sofá, la voz de "Ni una sola palabra" y "Te quise tanto", mostró su lado sensible al confesar lo mucho que extraña a sus fans y los conciertos.

"No puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans… los extraño en verdad, gracias por el cariño, por los mensajes, gracias a mi mamá, a mis amigos y también a ustedes los he sentido muy cerca".

La llamada "Chica dorada" detalló que ha estado trabajando en sí misma para mostrar su mejor versión, y lo hace, principalmente, por sus dos hijos.

"Me tomé este tiempo para reflexionar, para hacer mi mejor versión, quiero ser mi mejor versión siempre, primero por mis hijos, después por mi, por mi familia y por la gente que me quiere".

Sin entrar en detalles de lo ocurrido el día de la presentación en vivo, cuando muchos dijeron que se encontraba bajo los efectos de alguna droga, Rubio no dudó en calificar esa experiencia como una de las peores de su vida, sin embargo, admitió que es un ser humano que se equivoca.

"Soy responsable de todo lo que ha pasado; tengo que ser responsable, soy una persona que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata, y la riego, y de verdad aprendo de mis errores, entonces, lo que empezó como un concierto en vivo, para poner mi granito de arena, resultó uno de los peores días de mi vida", dijo.

Continuó confesando lo negativo que fue para ella esa vivencia y todo el "bullying" que se desató al respecto.

"Fue desastroso pero aprendí de ello; mucho de lo que se ha dicho de mi es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni para pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que después, cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo y que tengo muy claras mis prioridades, y mis prioridades son mis hijos, mi familia y mi público".

Finalmente, Paulina Rubio se declaró lista para seguir con su múltiples proyectos y aseguró que no tiene nada que ocultar.

"Hay mucha Paulina para ustedes, para mí misma; me siento bien, no tengo nada que ocultar, soy transparente, soy vulnerable, soy honesta, los quiero mucho".

Rubio acompañó el video con un mensaje en el que reitera que el "bullying" lastima, y que en su caso, la transformó.

"Yo soy Paulina. Una mujer como tú. Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El 'bullying' te lastima, a mi me transformó. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva. Escribiéndola con la tinta de la alegría que nos regala, el estar vivos. Hay Paulina para rato, para eso he trabajado tantos años. Me he caído y hoy me levanto de nuevo. Mi futuro es y siempre será la música. Así es la vida llena de esperanza y Fé. Estoy lista. Aquí estoy. Los amo siempre, su Pau".

