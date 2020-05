Ex de Paulina Rubio la acusa de drogadicta; pelea la custodia de su hijo

Un juez señaló a Paulina Rubio que durante la transmisión que hizo en Instagram parecía que se estaba intoxicando, al bajar la cabeza, inhalar dos veces y limpiarse la nariz, algo que le preocupaba por ser quien tiene la custodia de sus hijos.

La polémica en torno a la transmisión que realizó la "Chica Dorada" el mes pasado no termina y sigue dando de qué hablar, ahora es su ex esposo "Colate" quien acusó a la mexicana de maltrato infantil, presentando, entre otras pruebas, dicho video, ante los tribunales de Miami.

La cantante, quien negó las acusaciones, se confrontó en una audiencia virtual con su ex pareja, el empresario Nicolás "Colate" Vallejo Nájera, en la cual los dos pudieron presentar sus alegatos ante el juez Spencer Multack, quien después de revisar el caso falló a favor de la intérprete y le permitió continuar conviviendo con su hijo de 10 años, no sin antes advertirle que, cuando el niño esté bajo su custodia, no puede ingerir alcohol ni otro tipo de sustancias.

La polémica transmisión

"Yo me quedó en causa", así empezó su transmisión en donde varios usuarios de redes sociales tundieron a la cantante con memes y críticas sobre su actuación, sobre todo por cantar desafinado, olvidar la letra de sus canciones y actuar de forma extraña, lo que hizo que muchos señalaran que estaba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

JM