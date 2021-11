En el tour de medios que Paulina Rubio está haciendo para promocionar su más reciente sencillo titulado "Yo Soy", el cual presentó el pasado 29 de octubre en Miami y que según ella es un llamado a darle poder a la mujer basado en su propia experiencia, la cantante acudió al programa de Yordi Rosado que se transmite cada semana en YouTube para platicar largo y tendido sobre diferentes facetas de su vida personal y profesional como las polémicas en las que se ha visto involucrada, siendo una de las más sonadas, la rivalidad que mantiene con Thalía desde hace varias décadas y que inició cuando ambas formaron parte de la exitosa agrupación musical "Timbiriche".

Paulina, que cumplió 50 años de edad el pasado 17 de junio, confirmó que ella y Thalía sí llegaron a los golpes sobre el escenario en un concierto que la banda dio en Ciudad Guzmán. "No vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película", inició diciendo la cantante y agregó: "sinceramente Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón. Entonces, ese fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas", aseguró la mujer que es mejor conocida como "La Chica Dorada".

Ante esa revelación, la intérprete de éxitos como "Y yo sigo aquí", "Amor de mujer" y "Ese hombre es mío", especificó que los problemas entre ellas no fueron por ver quién era más importante, sino con los hombres: "Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener el novio y besar al otro".

"Sí fue mi amiga mucho tiempo y su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que no podía tener amigas guapas que no la envidiaran".