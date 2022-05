Paulina Goto: El tremendo susto que se llevó la actriz en un Uber

Paulina Goto pasó una experiencia incómoda mientras viajaba en un taxi ejecutivo de Uber, según contó la actriz, tanto fue que tuvo que saltar del vehículo. Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con Paulina Goto, los hechos sucedieron la madrugada de este 14 de mayo, cuando el conductor del taxi ejecutivo no le permitió bajar del automóvil en el que estaba viajando, incluso, dijo, éste cerró las ventanas y las bloqueó.

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y enseguida el conductor la subió y le puso el seguro”, dijo Goto.

Paulina le pidió al conductor que la dejara bajar, pues ya no quería continuar el viaje luego de que le negara seguir sus medidas con las que busca evitar este tipo de situaciones, pero él volvió a mostrarse renuente.

La actriz tuvo que poner en riesgo su vida lanzándose del vehículo en movimiento para escapar.

Finalmente, Goto pidió a la compañía “tomar cartas en el asunto” y pidió a sus seguidores tener cuidado. “Háganse caso cuando sientan que algo no está bien”, escribió en Twitter.

