Paul Stanley: ¿Cuál es el estado de salud del conductor de "Hoy"?

Este jueves Paul Stanley preocupó a sus seguidores tras subir una fotografía en su Instagram donde informó que se encontraba hospitalizado, ahora ya se encuentra en su casa listo para recuperarse, según dio a conocer el conductor de "Hoy".

Stanley declaró en entrevista que no tiene claro dónde se contagió de Salmonelosis, una bacteria que normalmente se adquiere en la comida, después tuvo que permanecer internado por indicación médica, ya que notaron que tenía bajas las plaquetas, células que ayudan a que la sangre coagule y detenga los sangrados.

"Yo nunca me quejo, para que pase eso está muy cañón"

"Me fui una semana a Orlando y regresé el sábado por la noche, pero ya en Orlando como que sentía escalofríos, había mucha gente y mucho sol, como que sí me empecé a sentir mal allá y llegando aquí (a México), el domingo, me seguía sintiendo mal", dijo Paul Stanley.

A pesar del malestar, que puede incluir este padecimiento, desde cólicos abdominales, hasta fiebre y vómito, el lunes acudió al set del programa "Hoy", donde es presentador, pero el martes ya no pudo soportar el malestar, por lo que habló con la productora, Andrea Rodríguez y le pidió permiso de ausentarse e ir al médico.

"Le dije a mi productora 'tengo vómito diarrea, escalofrío, no sé si pueda hacer el programa'; yo nunca me quejo, para que pase eso está muy cañón y o sea, llegué al programa y no era imposible, pero lo iba a sufrir mucho, fui a la oficina de enfermería y el 'Negrito' (Raúl Araiza) me dijo 'tú estás muy mal, vete al hospital y ya me fui a urgencias", recordó.

¿Por qué Paul Stanley dejó el hospital?

La razón por la que dejó el hospital es que sus plaquetas subieron 'a 100', según detalló, por lo que los médicos determinaron que podía seguir su tratamiento en casa. Ahora tendrá que estar en continuo chequeo, tomar medicamento y hacer dieta y ejercicio. Para prevenir este tipo de enfermedades, el también actor recomienda a su público que sean cuidadosos con los alimentos que ingieren.

"Traten de comer siempre en casa, cosas bien lavadas, que sepan que las están haciendo bien, bien cocinadas, eso es fundamental; luego ya saben que en temporadas de calor la comida del mar a veces no es la mejor opción y que se hagan chequeos anuales para que estén bien en general".

Su recuperación la juntará con su trabajo en programas como "Hoy" y "Miembros al aire", donde normalmente se presenta, pero además está feliz de haber terminado las grabaciones de la segunda temporada de "Perdiendo el juicio", que se estrena este 25 de abril por Las estrellas. En este programa ponen en juicio algunas acciones o actitudes de los famosos y en esta nueva entrega se espera la participación de Adela Micha y "El norteño".

"Se busca juzgarlos en el tema chusco, nunca invadir su privacidad, sino llevar un buen momento al público", finalizó Paul.

