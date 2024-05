La cantante tapatía Paty Cantú está de luto por la muerte de Hámster, su perrito , con quien convivió durante 13 años y quien murió de manera inesperada en sus brazos.

La cantante compartió con sus seguidores el dolor por el fallecimiento de su perrito , a quien consideraba "como un hijo", así lo externó en su emotiva despedida:

"Te amo chiquito. Me encantó ser tu mamá. Lo seré siempre".

El pasado 10 de mayo, Día de las madres, la actriz dijo a una revista de circulación nacional que "ser mamá de perrhijos es un privilegio y una decisión", una declaración que dividió opiniones entre los cibernautas, pues aunque algunos se identificaron con la cantante, otros la criticaron por comparar la maternidad con el amor a un perro.

Sin embargo, ella externó el dolor que sentía por la partida de su mascota

"Mi hamsy bebé murió ayer. Me acompañó por casi 13 años. Mi compañero de vida más largo al día de hoy. Me enseñó a relacionarme con un amor puro e incondicional. Me esperó en la entrada de casa cada día. Fue amoroso hasta cuando se sentía malito. Sonreía en las fotos y me dejó claro que su mamá en la manada, era yo. Murió en mis brazos inesperadamente y dejando un hueco en mi corazón por siempre. Pero te amaré siempre hams. Gracias por ser un perrito único, con personalidad. Amoroso. Bueno. Inteligente. Mío. Te extraño", escribió.

Paty Cantú le da el último adiós a Hámster

Con un video en el que reúne varios momentos llenos de amor, fue como Paty Cantú despidió a su perrito Hámster, a quien agradeció por haberle enseñado el significado del amor real e incondicional.

"Gracias angelito mío. Espero que estés corriendo con tus patitas fuertes, tu energía a tope, tu pelo suave, la respiración perfecta y el corazón fuerte y estable. Y la sensación segura de que fuiste, eres y siempre serás amado", se lee.

Aunque no dio detalles de las causas de la muerte de Hámster, Cantú adelantó en X -antes Twitter-, que el trato que recibió en la veterinaria donde atendieron en sus últimos momentos a su mascota no fue el mejor, fue cruel, y consideró que esto debe cambiar.

Gracias. Eres luz. https://t.co/eQIp2OwZqX— P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) May 27, 2024

"Ahora no, porque ahora toca digerir esto. Sé que hay quienes no entienden el dolor que es perder a un animalito. Pero cuando es tu compañero de 13 años, con un amor tan amor puro, donde te vuelven la mamá de su manada, créanlo, duele. Pero en unos días estaré hablando de lo que opino del trato a los animalitos y sus mamás o dueños en las veterinarias en sus últimos momentos. O al menos lo que fue mi experiencia. MUY cruel. Y más que nada hablaré de ello porque creo que debe de cambiar. #VeterinariaKiin #HospitalAnimalitos".

