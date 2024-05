El jueves pasado, el 23 de mayo, la pareja impactó a sus seguidores y al mundo al anunciar su separación a través de comunicados compartidos en sus redes sociales. Mientras Nodal afirmaba que la decisión se tomó de común acuerdo y en buenos términos, Cazzu simplemente expresaba su gratitud por el apoyo recibido, añadiendo "Todo sana".

Aunque ninguno de los artistas quiso abordar las razones detrás de la ruptura, recientemente ha surgido información que sugiere que no solo estuvo involucrada una tercera persona, sino que también se ha mencionado un delito como factor determinante en el fin de su relación.

De acuerdo con el periodista argentino Maximiliano Lumbia, el truene no fue amistoso y, en parte, estaría relacionado a una serie de engaños por parte del mexicano:

"En algunas giras que él salió y ella, por algún motivo, no lo acompañó, se hablan de infidelidades", dijo en entrevista para el canal de Gustavo Adolfo Infante.

Los supuestos deslices de Nodal pusieron en jaque una relación que ya era frágil, pues inició tan solo semanas después de que el intérprete de "Botella tras botella" pusiera fin a su compromiso matrimonial con la cantante Belinda:

"Era una pareja que se fue conociendo a medida que avanzaba el vínculo y sobre todo el embarazo. Nodal había quedado muy mal después de haber terminado con Belinda. No sé si al momento de conocer a Cazzu la había olvidado al ciento por ciento, y en el camino, hubo un embarazo que no se sabe si fue buscado o no", agregó.

Pero, la gota que derramó el vaso habría sido el robo que sufrió la casa de la ahora expareja, mientras se encontraban de viaje de París. El atraco hizo que Nodal decidiera mudarse, junto a su familia, de Argentina, pues supuestamente una persona cercana a la trapera estaría relacionada con el crimen, algo que no está confirmado.

"Se habla, también, de un robo que podría estar vinculado con algún posible allegado de Cazzu, o de la familia de Cazzu, algo que a Christian le hizo un poco de ruido, pero básicamente celos, infidelidad e inseguridades".

Desde que se dio a conocer el truene, tanto Julieta como Christian se han mantenido al margen de cualquier especulación y tampoco han dado ningún tipo de declaración; sin embargo, ella ya eliminó de sus cuentas todas las fotografías en las que aparecía con el cantante, mientras que él ha levantado todo tipo de especulaciones al aparecer junto a la cantante Ángela Aguilar en uno de sus conciertos.

YC