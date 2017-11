Paris Hilton visita a damnificados en Xochimilco

La multifacética Paris Hilton mostró su compromiso social al brindar esta tarde apoyo a residentes de comunidades de Xochimilco afectadas por los terremotos ocurridos en septiembre, además de hacer algunas donaciones y convivir con las familias damnificadas.

Hilton se encuentra en la capital para presentar una nueva temporada de su línea de zapatos. SUN / D. Peña

"Quiero decir hola a todos, muchas gracias. Siento que este es mi segundo hogar, he venido aquí (a México) toda mi vida; amo a su gente, creo que todos son hermosos, tienen grandes corazones, son bellos por dentro y por fuera, son muy genuinos e increíbles", dijo ante representantes de la prensa.

"Siento mucho lo que pasaron en ese horrible 19 de septiembre, día del terremoto. Mi corazón está con todos ustedes y quiero que sepan que pienso en ustedes, los amo y por eso vine hoy a apoyarlos", agregó la estadunidense en su recorrido por San Gregorio, en la delegación Xochimilco.

Paris Hilton visita la Ciudad de México para apoyar a los daminificados de la zona de Xochimilco. ������✅ pic.twitter.com/W9sv82DHfH — Juan Ríos DelaFuente (@JuanRiosDelaF) 6 de noviembre de 2017

La empresaria llevó víveres, cobijas, ropa y juguetes, se comprometió a reconstruir siete viviendas y declaró que no descarta regresar a México para ayudar a más hogares.

Se dio tiempo de convivir con los vecinos, escuchar sus problemas y repartir parte de los productos que llevó entre infantes y adultos que se encontraban en el lugar, sin dejar de remarcar que confía en que su visita dará visibilidad al pueblo de San Gregorio, para que más gente voltee a esa comunidad y le auxilie.

"Amo la Ciudad de México, en especial porque vengo todo el tiempo, siento que es mi segundo hogar. Entonces cuando oí lo qué pasó con el terremoto pues mi corazón se rompió, quedé muy devastada", comentó la heredera.

Por eso "me dije que la próxima vez que viniera a México me haría el tiempo de venir a ver y a convivir con la gente, para ver qué pasó y hacer conciencia en más gente, porque está gente necesita ayuda, donaciones. Hoy estoy feliz de ser esa voz y concienciar de esta causa, que es tan importante", continuó.

La también actriz y modelo reveló que "he hecho caridad desde que yo era pequeña, es algo que mi familia siempre me enseñó desde una edad temprana. Siempre ha sido parte de mi vida pero nunca lo había hecho público, era más bien algo que hacía para mí y para la causa que estaba haciendo".

Paris repartió robijas y ropa a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado. SUN / D. Peña

A nivel personal se considera una persona que "ha sido bendecida de muchas formas", por lo que retribuir y dar de vuelta le resulta imperativo, ya que está involucrada en la realidad que la rodea y conoce las necesidades de la gente.

Hilton resaltó que en su carrera no hay nada comparado con "el sentimiento que me da ver la sonrisa de un niño, derrite mi corazón, me hace sentir mucho más feliz que cualquier cosa que haga".

A todos los damnificados "quiero decir que Dios los ama, yo los amo. Sean fuertes", instó la empresaria, quien se refirió también a las madres solteras y la ayuda que requieren.

Por ello se comprometió a que cada vez que visite territorio mexicano, hará un espacio en su agenda para ayudar a los habitantes del país; "yo sé qué hay gente que está sufriendo y pasando momentos duros, entonces cada vez que regrese voy a hacer algo para retribuir".

Después de narrar su sentir, la socialité continuó la convivencia con habitantes de esta comunidad ubicada en el sur de la Ciudad de México.

Mañana martes tiene programado reunirse con sus seguidores y firmar autógrafos en una plaza comercial en la colonia Polanco, de la delegación Miguel Hidalgo.