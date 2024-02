Pareja de Halle Bailey, actriz de “La Sirenita” habla sobre su embarazo

La actriz Halle Bailey, protagonista en el live-action de "La Sirenita", sorprendió en las redes sociales al revelarse que se convirtió en madre primeriza en enero de este año.

Dicha noticia se mantuvo en secreto durante nueve meses, pero ahora están surgiendo detalles sobre este acontecimiento.

Al respecto, recientemente, la pareja de Bailey,, el rapero Darryl Dwayne Granberry Jr., también conocido como DDG, compartió si la llegada de su hijo Halo fue planeada.

En una entrevista con el programa "The Jason Lee Show", el rapero se sinceró al declarar que, en realidad, no estaban planeando tener un bebé: "No estábamos buscando tener un bebé, simplemente sucedió. ¿Qué íbamos a hacer?", expresó. Aunque la noticia fue sorpresiva para ambos, decidieron seguir adelante con su determinación de convertirse en padres. DDG agregó: "Ambos compartíamos el mismo interés. Creo que ella siempre ha querido ser madre. Siempre hemos irradiado esa energía, y yo siempre he querido tener un hijo. Así que, a partir de ahí, tomamos la decisión de seguir adelante".

A pesar de enfrentar especulaciones sobre su embarazo en los medios de comunicación, Halle se negó a confirmarlo e incluso se rumoreó que editaba sus fotos para no desaparecer completamente del ojo público. Actualmente, la artista mantiene su vida amorosa y personal en privado. Sin embargo, hace seis semanas compartió una fotografía en la que se observa la mano de su hijo con una pulsera de oro con su nombre. En la publicación, añadió: "A pesar de que estamos a pocos días del año nuevo, lo mejor que el 2023 podría haber hecho por mí, fue traerme a mi hijo. Bienvenido al mundo mi aureola. El mundo está esperando por conocerte".

Por su parte, DDG tampoco ha publicado fotografías junto a la famosa y compartió un video preparando alimento para su hijo.

