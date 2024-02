Paquita la del Barrio comparte detalles de su experiencia cercana a la muerte

Paquita la del Barrio aún enfrenta secuelas tras su grave caída en 2019, que la llevó a ser hospitalizada de emergencia. Ahora, a cinco años del incidente, la cantante de "Rata de dos patas" se sinceró sobre haber experimentado un encuentro cercano con la muerte durante ese periodo, logrando recuperarse y volver a la vida.

En una entrevista con "Ventaneando", la artista recordó el fuerte episodio: "Caí muerta. Me llevaban al hospital y yo creo que ya iba yo muy mal".

Relató que después de caerse, tuvo una visión impactante que hasta la fecha tiene presente: "Vi muchos indios en ese momento, una imagen que se me ha quedado grabada: 'Unos indios así bien fortachones y con unos trajes preciosos, ya ves como en las películas que vemos. Así lo palpé yo'", comentó sonriendo.

Agregó que tras ello, seguramente la llevaron a emergencias hasta que logró despertar: "Pero sí caí muerta", aseguró.

Paquita sigue tomando medicamentos con la esperanza de eliminar el dolor de cadera que le dejó el golpe.

"Tengo que ir a Jalapa otra vez porque el doctor es de allá, entonces voy a ir a ver qué me dice. Espero en Dios que me quite este dolor porque es el único que me estorba", añadió.

En ocasiones anteriores, Paquita ha compartido frente a las cámaras que mientras estaba en el hospital tuvo una alucinación en la que los integrantes de la compañía de la obra teatral "Lagunilla mi barrio" bailaban a su alrededor.

La salud de la cantante se ha visto comprometida en diversas ocasiones. En el mismo año de su caída, sufrió una trombosis pulmonar y una neumonía, según informó su mánager, Francisco Torres. Comenzó con pequeñas molestias en el pecho y al llegar con un especialista tuvieron que darle un calmante, pero al día siguiente continuó con el malestar. Afortunadamente, Paquita se encontró fuera de peligro y pudo retomar sus actividades artísticas días después.

Asimismo, en 2023, Francisca Viveros Barradas, su nombre real, levantó alarmas cuando trascendió en medios que había sufrido otra caída y estaba inconsciente en un hospital de Veracruz. Sin embargo, la oficina de prensa de la voz de "Tres veces te engañé" desmintió la información, asegurando que simplemente había acudido al hospital por un procedimiento ocular programado que había tenido que postergar para asistir a la Feria de Tlaxcala.

"Se va a tomar tres semanas de reposo para retomar actividades en el festival Bésame Mucho el día 2 de diciembre en Los Ángeles, CA.", se leyó entonces en el comunicado.

Paquita se presentará el próximo 18 de febrero en el Auditorio Nacional junto a la Sonora Santanera de María Fernanda.

SV