Pancho Barraza, a la conquista del redondel

El Palenque de las Fiestas de Octubre 2018 está a unos días de arrancar y Pancho Barraza está listo para conquistar a los tapatíos en dos presentaciones en el redondel, la primera el 7 de octubre y la segunda el 4 de noviembre, última fecha del cartel de esta edición que el cantautor cerrará con broche de oro.

En entrevista, comparte la emoción y la responsabilidad de cerrar una feria tan importante; también, detalla las novedades de su trabajo: “A la gente le está gustando mucho lo que hacemos y después de que se vendió la primera fecha, fue mucha la demanda, entonces se abrió una más. Prácticamente yo abro las Fiestas de Octubre y yo las cierro”. Antes que él, Napoleón inaugura el Palenque el día 5 y un día después llega Edith Márquez.

Barraza ha tenido un gran éxito en los últimos meses en conciertos, pero él define los frutos de este esfuerzo como la cosecha de años de trabajo previo a lo que ahora vive y goza.

“Yo no lo tomaría como una racha porque detrás de cada presentación y de estos éxitos, hay un equipo de trabajo muy grande, un plan de trabajo intenso, no es casualidad, no es que la gente se acordara de que existo, no, hay trabajo previo. Somos muchos grandes artistas que no nos dejamos guiar y ahí nos quedamos con el talento en casa, nos quedamos con la frustración de que el que tiene menos talentos está más arriba, pero para ser un gran artista y tener grandes éxitos, tienes que confiar en los demás, dejarte guiar y que cada uno desarrolle su responsabilidad”.

“Un sueño” en camino

Para estas fechas del Palenque, Pancho seguirá con su gira “Al natural”, sin embargo, para el concierto del 4 de noviembre, el concepto puede cambiar un poco porque el músico alista nueva gira: “Entrando el año empezamos el tour ‘Un sueño’, ahí sí todo ya cambia, son sorpresas muy grandes las que van a tener”. Este tour se estrenará el 26 de enero en el Auditorio Telmex.

Más novedades ofrecerá el cantautor, pues aunque sigue en la promoción de su más reciente disco “Más fuerte que nunca”, este mes estrena un nuevo álbum, bajo el mismo nombre que el tour que comienza en 2019. El primer sencillo de esta producción discográfica es “La mujer que amo”, a lanzarse el 22 de octubre en radio. “Si este año nos fue muy bien, lo vamos a cerrar mejor todavía”.

Hacia la orquesta pop y balada

A Pancho no le gusta clasificarse en el estilo del regional mexicano, él ve el panorama de la música distinto, donde hay que arriesgarse a hacer cosas nuevas. “A nosotros por algún motivo nos llaman regional mexicano, será porque en el Norte se da el acordeón, en el Sur la marimba y la cumbia, y con nosotros la banda, pero se minimiza nuestra música al llamarla de esa manera”.

Al respecto, agrega: “La música de banda ya superó mucho a lo que es una región, se apoderó totalmente del país, de Estados Unidos y Centroamérica, seguirá caminando más. En mi caso, el nuevo disco que saldrá, no es precisamente de banda, es un álbum entre orquesta pop y balada romántica, le vamos a dar una pequeña variante, por eso es que nos fuimos hasta Brasil a grabar el video, por las rítmicas que tiene el disco, vamos a buscar que para el próximo sencillo haya lugares como Jamaica o Haití, queremos abrir más mercado, no solo enfocarnos en nuestra casa”.

Canciones universales

“Mi enemigo el amor”, “Pero la recuerdo” e “Ignoraste mis lágrimas”, entre otros éxitos que tiene Barraza, se han convertido en himnos de la música popular. “La canciones son propiedad del autor mientras la gente no las hace suyas, ya cuando pasa, del autor ya nada más son las regalías”, comparte el músico, al decir también que nunca busca competir con sus propios temas.

“Siempre va a estar la incertidumbre de saber si el artista supera el éxito anterior, pero, por ejemplo, la canción ‘Mi enemigo el amor’ tiene 23 años de ser grabada, ha recorrido dos generaciones con mucha facilidad. Entonces, superar una canción tan grande, es difícil. Por eso los artistas no luchamos por superar las canciones que son un éxito, sino que tratamos cada día de hacer mejores temas para que la gente se identifique con ellas”.

Palenque 2018 enciende motores

El Palenque de Fiestas de Octubre está listo para emprender una edición más y albergar en su escenario a las estrellas más importantes de la escena pop y el regional mexicano a lo largo de un mes de actividades.

Con gradas y butacas renovadas y listas para recibir a poco más de seis mil espectadores por noche, además de una estructura tecnológica e innovadora con pantallas LED, así como un sistema de sonido e iluminación de gran alcance para la comodidad de los visitantes, también con circuitos de seguridad y prevención de incidentes.

Agéndalo

6 octubre – Edith Márquez

12 octubre – Lucero

13 octubre – Banda MS

19 octubre – Timbiriche

20 octubre – María José

25 octubre – Carlos Rivera

26 y 27 octubre – Pepe Aguilar

1 noviembre – Ana Gabriel

2 y 3 noviembre – Alejandro Fernández

Numeralia

6 mil 200 personas es el cupo máximo por concierto

3 mil butacas numeradas

3 mil 200 asientos en gradas

20 artistas confirmados