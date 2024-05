Paco de Miguel se sintió traicionado por Los Hielitos; celebra su paso por Master Chef Celebrity

El comediante e influencer Paco de Miguel se convirtió el pasado domingo en el reciente eliminado de “Master Chef Celebrity”, quedándose en el top 10 de la competencia . Sus camarones con el sabor de distintas salsas no convencieron a los chefs y tuvo que despedirse de la contienda. Sin embargo, también se quedó con un sentimiento de traición por parte de su grupo “Los Hielitos” liderado por Jawy y Ferka, quienes no lo eligieron durante el primer reto de cocina y como el grupo resultó ganador, eso le hubiera permitido a Paco seguir al menos una semana más.

Te puede interesar: Peso Pluma se vengó de Nicki Nicole; esto dijo la exnovia del cantante

“La experiencia (del programa) estuvo increíble, fue un proyecto de mucho crecimiento personal en muchos aspectos, hice muchos amigos, aprendí muchas cosas y me quité muchos miedos que tenía. Me encantó y sufrí, yo no quería que me sacarán, pero salí por mis camarones que me quedaron feos”, cuenta en entrevista con EL INFORMADOR.

Paco durante sus participaciones en el reality show demostró su crecimiento como cocinero. “Yo entré pensando que me iban a correr (en el primer programa), pensaba que no podía cocinar bien, pero conforme fueron pasando los capítulos, pues me seguía quedando y (los platillos) gustaban. Entonces, me dije… ‘sí tengo sazón, sí le puedo dar a la cocina’”. Recuerda que en su estancia le aplaudieron un filete de res con salsa de vino tinto y hongos, más una torre de betabel con queso de cabra, “yo casi hasta lloré de que me dijeran cosas tan lindas de mi platillo”.

Además, también las recetas de su mamá le sirvieron mucho para permanecer en la contienda, expresa que ella estuvo muy contenta porque él las utilizara, “pero a mi salida me regañó , me dijo…. '¡cómo se te ocurre, hubieras hecho otra cosa! Tantas que se cocinan en esta casa para que tú hayas hecho esos camarones. Por eso te sacaron’. Mi mamá estaba más enojada que yo” (risas).

Sobre su eliminación, el reto era hacer un platillo cuyos sabores jamás hubieran experimentado o probado los chefs. “Me puse a inventar, pero no era el momento para hacerlo en un reto de eliminación. El reto era difícil, era hacer algo que los chefs nunca hubieran probado, pero es que estos señores ya han probado de todo. Entonces, dije, me voy aventar una salsa dulce. Lo que pasa es que en un inicio tenía pensado hacer una coliflor con queso crema, camarones y trufa, eso era súper ganador, pero ya no quiero hablar de lo que pude haber hecho porque ya no se puede cambiar el pasado”.

Sobre la traición que percibió, resalta que cuando fue el primer reto, pensó que era parte de la estrategia de “Los Hielitos” para que él se salvara si ganaba la prueba el equipo con el que le tocó concursar. “Jawy no tiene la culpa de que yo me haya ido porque me fui por un plato que hice mal, pero sí me puso en una situación de riesgo al no elegirme en su equipo, aunque eso también es una moneda en el aire porque a lo mejor y el equipo donde yo estaba hubiera ganado”.

Señala que ya que vio el programa sí se sintió traicionado, pues en los testimonios que ofrecieron “Los Hielitos”, para él no fueron de “amigos”, “pues los amigos te apoyan, pero bueno, yo pienso de esa manera. Yo no iba al programa con esa hambre de querer ganar, yo a ellos los veía como mis amigos, pero viendo todo lo que sucedió en el transcurso del episodio en el que salí, dije, chance y me equivoqué”.

Sin embargo, Paco hizo excelentes amistades. “Nunca tuve conflicto con nadie, me divertí muchísimo, esto del final ni siquiera lo fue, simplemente estoy diciendo algo que es verdad, que es una hipocresía a mi parecer”.

Refiere que con Itatí se sigue hablando mucho, “me la llevo en el alma y en el corazón. También me llevé muy bien con Rossana, Sandra y Litzy, igual que con Ernesto y Harold, con Jawy también hasta que me traicionó (risas)”. Paco tiene como favorita para ganar a Rossana, pero también considera que tienen muchas posibilidades de llegar a la final Jawy, Ferka y Litzy.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP