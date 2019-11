Paco Rueda se consolida en la comedia

El actor mexicano Paco Rueda está de estreno con el lanzamiento del sitcom “Se rentan cuartos”, el cual se presentó a través de la señal de Comedy Central el pasado 30 de octubre. Paco interpreta a “Bobby” un junior regiomontano que se queda en la ruina junto con su familia. Él, su hermana y su madre, quien es interpretada por Itatí Cantoral, tienen que recuperar el único patrimonio que les queda, una casa en malas condiciones, la cual está habitada por un tío (Armando Hernández) que no conocían, por lo que deberán convivir con él.

Al respecto, el actor habla de este proyecto que ya se grabó y que tiene un encanto muy especial, pues su realización fue con público en vivo. “Estoy muy contento, el público lo recibió muy bien (el programa) y pues nada, a celebrar y esperar a ver que más dice la gente”. Paco llegó al proyecto a través de un casting y pertenecer al show ha sido una gran experiencia.

“Cuando me plantearon el proyecto me pareció increíble y me dije, ‘claro que lo quiero hacer’, me gustó que fuera en vivo y en una sola toma”. “Se rentan cuartos” es un programa donde constantemente él y sus compañeros actores están resolviendo el ritmo de la comedia e improvisando, para que todo se desenvuelva de manera natural.

“Todo el tiempo es estar en presente, crear el personaje y saberte la línea dramática. Tuve unos compañeros increíbles”, anota el histrión. Sobre “Bobby”, su personaje, dice que éste es un rico que ahora es pobre, “y eso lo pone en otro estatus completamente distinto al que él estaba acostumbrado, porque venía de una familia de Monterrey con mucho dinero. Entonces, en principio la comedia ya estaba marcada desde ese lugar y lo demás son las situaciones que van pasando en cada episodio. Mi personaje lo hice a partir de la familia que desarrollé con Itatí”. El grupo de trabajo que se hizo le sirvió a Paco para aprender mucho sobre reaccionar con las emociones a la primera.

Sobre desarrollarse en la comedia, Paco dice sentirse agradecido con cada una de las personas que han confiado en él para poder tener una evolución histriónica. “Me siento comprometido con que las cosas que vengan sean cada vez más interesantes y no me quede en un solo lugar, supongo que ese es el aprendizaje del artista”.

Paco entiende que la comedia tiene su desafío, “los actores trabajamos la ficción para que esto se vuelva una constante, para sostener la escena y que haya lógica, que no sea el chiste por el chiste y por ello estoy comprometido con ese tipo de comedia”.

Otros proyectos

Paco también está al aire con “La casa de las flores 2” y viene el estreno de “Guadalupe Reyes” durante los próximos días de noviembre.