Yolanda Andrade desmiente rumores sobre su muerte y exige respeto por su salud

Yolanda Andrade, de 53 años, alzó la voz este fin de semana para desmentir las falsas versiones sobre su muerte y condenar la falta de ética de ciertos medios de comunicación. A través de sus redes sociales, la conductora pidió respeto y tacto al hablar de su estado de salud, el cual ha sido motivo de preocupación desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023.

“Esta es una publicación de personas incompetentes en sus respectivos trabajos que asustan y hacen daño a mis seres queridos. @quiencom eres peor que @revistatvnotas”, escribió de manera directa y sin filtros.

Andrade, conocida por su trabajo en el programa Montse y Joe junto a su compañera de vida y de pantalla Montserrat Oliver, se mostró dolida por la forma en que la desinformación afecta no sólo su intimidad, sino también a su familia. "Siempre les doy entrevistas y como ahora no me da la salud y ánimo, no se cansan de angustiar a mis seres queridos", agregó, haciendo un llamado a la empatía.

Desde su diagnóstico, Yolanda ha presentado complicaciones que incluyen dificultades para hablar y caminar, razón por la cual ha estado ausente de los foros. Aunque hizo un breve regreso en febrero de 2025 a las grabaciones del programa que conduce junto a Oliver, desde entonces no ha retomado su rol en la pantalla chica.

A pesar de su delicado estado, Andrade ha permanecido activa en redes sociales, donde se le ha visto acompañada de amigos cercanos como Julio César Chávez y Consuelo Duval. En contraste, también se ha especulado sobre su salud, luego de que circulara un audio en el que se menciona la posibilidad de que padezca esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central.

A finales de 2024, Yolanda viajó con su familia a Estados Unidos en busca de un diagnóstico más preciso. Aunque ella no ha confirmado la información sobre la posible esclerosis, su entorno más cercano ha pedido oraciones y apoyo ante los momentos difíciles que atraviesa.

Montserrat Oliver, visiblemente conmovida, recientemente compartió un mensaje de su compañera en redes sociales. Su voz se quebró, reflejando la preocupación y el cariño que une a ambas. Mientras tanto, los seguidores de Yolanda continúan enviándole mensajes de ánimo y esperando su regreso, siempre bajo la consigna de que la verdad sobre su salud debe venir únicamente de su voz.

KG