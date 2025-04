Tras negativa, Los Alegres del Barranco deben presentarse otra vez ante la Fiscalía de Jalisco

Ante la negativa de hablar de la agrupación musical "Los Alegres del Barranco", luego de que fueran citados ante la Fiscalía de Jalisco para comparecer respecto de la presentación que sostuvieron en el Auditorio Telmex el pasado sábado 29 de marzo, estos serán citados nuevamente ante la Fiscalía de Jalisco.

Así lo dio a conocer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien recordó, los integrantes de la agrupación se acogieron al derecho de evitar rendir declaración alguna ante los señalamientos que se han hecho en su contra, considerando que la comparecencia busca determinar qué relación tienen con líderes del narcotráfico que expusieron en imágenes durante el concierto en el Auditorio Telmex, entre ellos, Nemesio Oceguera alias "El Mencho".

"Acudieron nada más, acudieron pero no declararon. Digamos que acogieron a su derecho a no declarar, pero pues van a tener que regresar. Yo creo que lo mejor era que de una vez declararan en su primera visita y evitar una segunda, pero pues no lo quisieron hacer, así se lo recomendó su abogado, y tendrán que regresar", refirió el mandatario estatal en entrevista con medios de comunicación.

Dijo, ya consideran citarlos durante la primera semana de mayo. "Entiendo que el concierto que iban a hacer en Tequila del día 5 de febrero, perdón, 5 de mayo, 5 de mayo se canceló, pues ya tienen libre esa fecha, y más o menos por esas fechas los vamos a citar nuevamente para que vengan a declarar" , añadió el gobernador.

De acuerdo con la información de la misma agrupación, se tiene previsto que "Los Alegres del Barranco" se presenten el próximo sábado 03 en el municipio de Cihuatlán, del cual hasta el momento no se han informado cancelaciones, como sí ocurrió precisamente con el espectáculo que tenían programado en Tequila, también en Jalisco.

Al respecto, Lemus Navarro, envió una invitación a las autoridades municipales a monitorear lo que ocurra en dicha presentación, recordando que existe ya una iniciativa para que en Jalisco se impidan las presentaciones que hagan apología del delito, de lo cual se señala justamente a Los Alegres del Barranco.

"Lo que se presentó en el Auditorio Telmex mostrando imágenes de líderes criminales y más, eso es apología del delito y eso es lo que queremos prohibir, pero no estamos prohibiendo géneros de música. Si estos señores de Los Alegres del Barranco se vuelven a presentar y no hacen apología del delito, no hay problema", detalló el mandatario estatal.

Aseguró, ya se estableció comunicación con los alcaldes de Tequila y de Tepatitlán, precisamente para que consideren dicha propuesta de decreto, especialmente en Tepa, donde se desarrollará el festival "Tepabril", con varias agrupaciones del regional mexicano.

"Los municipios son autónomos, ellos saben cómo actuar, pero sobre aviso no hay engaño" , finalizó respecto del tema Lemus Navarro.

En otros rubros, el gobernador de Jalisco afirmó que ya esperan las declaraciones del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, respecto de las primeras investigaciones a su cargo sobre el Rancho Izaguirre, y que serán dadas a conocer el próximo martes.

"El que nada debe nada teme. Independientemente de que no fue en mi mandato, ni en el de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, nosotros tenemos una responsabilidad de Estado de asumir la investigación y saber exactamente qué fue lo que pasó" , dijo.

También, dijo, el próximo viernes la Fiscalía de Jalisco brindará información relevante respecto del caso, así como de los hechos que han estado golpeando a la comunidad de Teocaltiche.

NA